Partidos de hoy EN VIVO, domingo 4 de enero: programación y qué equipos juegan

Programación y partidos en vivo que se disputará este domingo 4 de enero en las grandes ligas del mundo. Manchester City vs Chelsea uno de los duelos más atractivos.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este sábado 4 de enero
Programación de partidos en vivo para este sábado 4 de enero | FOTO: LIBERO
Este domingo 4 de enero de 2026 tenemos una programación importante de las principales ligas del mundo. En la Premier League se enfrentan el Manchester City vs Chelsea. En tanto, en LaLiga Real Madrid recibe al Real Betis con la necesidad de ganar. Aquí la lista completa de los equipos que jugarán y dónde ver en vivo para partido.

Real Madrid y Real Betis se enfrentan por LaLiga

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
7:30Leeds vs Manchester UnitedESPN, Disney+
10:00Everton vs BrentfordDisney+
10:00Fulham vs LiverpoolDisney+, Zapping
10:00Newcastle vs Crystal PalaceDisney+, Zapping
10:00Tottenham vs SunderlandDisney+
12:30Manchester City vs ChelseaESPN, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Sevilla vs LevanteESPN2, Disney+
10:15Real Madrid vs Real BetisESPN, Disney+
12:30Alavés vs Real OviedoESPN3, Disney+
12:30Mallorca vs GironaDIRECTV Sports, DGO
15:00Real Sociedad vs AtléticoDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Lazio vs NapoliDisney+, CazéTV
9:00Fiorentina vs CremoneseDisney+
12:00Verona vs TorinoDisney+
14:45Inter vs BolognaESPN, Disney+

Partidos de hoy en Ligue 1 Francia

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Marsella vs NantesESPN3, Disney+
11:15Le Havre vs AngersDisney+
11:15Brest vs AuxerreDisney+
11:15Lorient vs MetzDisney+
14:45PSG vs ParisESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Rio Ave vs Casa Pia
13:00Santa Clara vs Porto
15:30Alverca vs Famalicão

Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Marruecos vs TanzaniaWin Sports, Zapping
14:00Sudáfrica vs CamerúnWin Sports, Zapping

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

