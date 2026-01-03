- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, domingo 4 de enero: programación y qué equipos juegan
Programación y partidos en vivo que se disputará este domingo 4 de enero en las grandes ligas del mundo. Manchester City vs Chelsea uno de los duelos más atractivos.
Este domingo 4 de enero de 2026 tenemos una programación importante de las principales ligas del mundo. En la Premier League se enfrentan el Manchester City vs Chelsea. En tanto, en LaLiga Real Madrid recibe al Real Betis con la necesidad de ganar. Aquí la lista completa de los equipos que jugarán y dónde ver en vivo para partido.
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:30
|Leeds vs Manchester United
|ESPN, Disney+
|10:00
|Everton vs Brentford
|Disney+
|10:00
|Fulham vs Liverpool
|Disney+, Zapping
|10:00
|Newcastle vs Crystal Palace
|Disney+, Zapping
|10:00
|Tottenham vs Sunderland
|Disney+
|12:30
|Manchester City vs Chelsea
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Sevilla vs Levante
|ESPN2, Disney+
|10:15
|Real Madrid vs Real Betis
|ESPN, Disney+
|12:30
|Alavés vs Real Oviedo
|ESPN3, Disney+
|12:30
|Mallorca vs Girona
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Real Sociedad vs Atlético
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Lazio vs Napoli
|Disney+, CazéTV
|9:00
|Fiorentina vs Cremonese
|Disney+
|12:00
|Verona vs Torino
|Disney+
|14:45
|Inter vs Bologna
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1 Francia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Marsella vs Nantes
|ESPN3, Disney+
|11:15
|Le Havre vs Angers
|Disney+
|11:15
|Brest vs Auxerre
|Disney+
|11:15
|Lorient vs Metz
|Disney+
|14:45
|PSG vs Paris
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Rio Ave vs Casa Pia
|13:00
|Santa Clara vs Porto
|15:30
|Alverca vs Famalicão
Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Marruecos vs Tanzania
|Win Sports, Zapping
|14:00
|Sudáfrica vs Camerún
|Win Sports, Zapping
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
