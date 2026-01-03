Real Madrid vs Real Betis EN VIVO por ESPN: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver LaLiga

Momento de ver un partidazo entre Real Madrid vs Real Betis por la fecha 18 de LaLiga de España. Este duelo se llevará a cabo este domingo 4 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 10:15 hora peruana (15:15 horas GMT). La transmisión de este encuentro va por la señal de ESPN, Disney Plus y Movistar Plus.

El equipo liderado por Xabi Alonso no tiene margen de error para esta segunda parte de la temporada en LaLiga. El elenco madridista ha cedido muchos puntos al cierre del 2025, por lo que ahora tendrá la fortaleza de su localía para iniciar con pie derecho el nuevo año en busca del título.

Luego de las fiestas navideñas y de cierre de año, el estratega de los blancos ha indicado que el equipo se encuentra fresco para afrontar lo que resta de la temporada, sabiendo que están puntos abajo que el líder Barcelona. Pese a que se llevaron el clásico en la primera parte, su empate ante Girona y caída ante Celta le costaron sostener el primer lugar de la clasificación.

"Con ganas después de parar durante una semana, de volver a empezar la competición. De afrontar esta segunda parte de la temporada con ganas, con ilusión, con frescura y empezamos en casa. Queremos hacer un buen partido y ganarlo", manifestó Xabi Alonso en la antesala del partido de liga.

Una de las grandes bajas que tendrá Real Madrid es el de Kylian Mbappé, quien fue el verdugo de Betis en la pasada jornada de LaLiga que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu. El delantero francés se encuentra en proceso de recuperación, entendiendo que el comando técnico lo quiere en óptimas condiciones para la Supercopa de España de la siguiente semana de enero.

Real Madrid anuncia su partido ante Betis en el Bernabéu.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Real Betis?

El partido entre Real Madrid vs Real Betis por la fecha 18 de LaLiga se juega este domingo 4 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos para sus respectivos objetivos, por lo que será un duelo de mucha intensidad de principio a fin.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Betis?

El duelo de LaLiga entre Real Madrid vs Real Betis inicia a partir de las 10:15 hora peruana (15:15 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 09:15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 10:15 horas

Venezuela, Bolivia: 11:15 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 12:15 horas

España: 16:15 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Betis?

El compromiso entre Real Madrid vs Real Betis a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante Disney Plus para que lo sintonices mediante tu PC, SmarTV y teléfono móvil. En España, el canal va por Movistar Plus.

Real Madrid vs Real Betis: pronóstico, apuestas, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Real Madrid se perfila favorito para llevarse la victoria ante Real Betis en esta jornada 18 de LaLiga. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS REAL MADRID EMPATE REAL BETIS Betsson 1.49 4.70 5.90 Betano 1.50 4.75 6.80 Bet365 1.45 4.75 6.25 1XBet 1.52 4.98 6.45 Doradobet 1.48 4.75 6.33

Posible alineación de Real Madrid vs Real Betis

Real Madrid: Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Rodrygo, Gonzalo García y Vinicius.

Real Betis: Álvaro Vallés, Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez, Nelson Deossa, Marc Roca, Pablo Fornals, Antony, Aitor Ruibal y Cucho Hernández.

Últimos 5 partidos entre Real Madrid vs Real Betis: estadísticas