0
EN VIVO
Barcelona vs Espanyol por LaLiga

¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis y dónde ver transmisión del partido por LaLiga?

Se viene el partido entre Real Madrid vs Betis, este domingo 4 de enero, desde el estadio Santiago Bernabéu, por LaLiga. Repasa horarios y canales para ver el cotejo

Wilfredo Inostroza
Real Madrid y Real Betis se enfrentan por LaLiga
Real Madrid y Real Betis se enfrentan por LaLiga | Composición: Líbero
COMPARTIR

Real Madrid se enfrenta a Real Betis este domingo 4 de enero, en partido válido por la fecha 18 de LaLiga 2025-2026. El cotejo se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y promete mucha emoción, porque medirán fuerzas dos equipos que vienen siendo protaginistas en el torneo.

La próxima Copa del Mundo de la FIFA se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio del 2026.

PUEDES VER: Mundial 2026: calendario de partidos y fixture completo de la Copa del Mundo

¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis?

  • Perú, Ecuador y Colombia: 10:15
  • Bolivia y Venezuela: 11:15
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:15
  • México: 09:15
  • Estados Unidos: 10:15 (Miami y Nueva York) y 07:15 (Los Ángeles)

Real Madrid vs Betis: dónde ver

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Chile: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • México: Sky Sports y Sky Sports+
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV

Real Madrid vs Betis: previa del partido

El cuadro 'merengue' disputará su primer partido del año y sufrirá la sensible de baja de Kylian Mbappé, goleador y figura del elenco dirigido por Xabi Alonso.

Por su parte, el elenco sevillano se ubica en el sexto lugar tras un destacada campaña y su aspiración es seguir trepando posiciones en el campeonato ibérico.

Vinicius Junior Real Madrid

Vinicius Junior será titular en Real Madrid.

Cabe señalar que Real Madrid solo ha ganado uno de los últimos cinco enfrentamientos y espera revertir esta negativa estadística para seguir en la pelea por el título de LaLiga.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Barcelona vs Espanyol EN VIVO por LaLiga: alineaciones, a que hora juegan y dónde ver

  2. ¡Regresó al Perú! Sebastián Britos sorprende a hinchas antes de unirse a club campeón: "Es..."

  3. Partidos de hoy EN VIVO, sábado 3 de enero del 2026: Programación, horarios y canales de TV

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano