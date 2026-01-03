- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Espanyol
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Universitario vs. Deportivo Wanka vóley
- Liga Peruana de Vóley
¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis y dónde ver transmisión del partido por LaLiga?
Se viene el partido entre Real Madrid vs Betis, este domingo 4 de enero, desde el estadio Santiago Bernabéu, por LaLiga. Repasa horarios y canales para ver el cotejo
Real Madrid se enfrenta a Real Betis este domingo 4 de enero, en partido válido por la fecha 18 de LaLiga 2025-2026. El cotejo se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y promete mucha emoción, porque medirán fuerzas dos equipos que vienen siendo protaginistas en el torneo.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis?
- Perú, Ecuador y Colombia: 10:15
- Bolivia y Venezuela: 11:15
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:15
- México: 09:15
- Estados Unidos: 10:15 (Miami y Nueva York) y 07:15 (Los Ángeles)
Real Madrid vs Betis: dónde ver
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- México: Sky Sports y Sky Sports+
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV
Real Madrid vs Betis: previa del partido
El cuadro 'merengue' disputará su primer partido del año y sufrirá la sensible de baja de Kylian Mbappé, goleador y figura del elenco dirigido por Xabi Alonso.
Por su parte, el elenco sevillano se ubica en el sexto lugar tras un destacada campaña y su aspiración es seguir trepando posiciones en el campeonato ibérico.
Vinicius Junior será titular en Real Madrid.
Cabe señalar que Real Madrid solo ha ganado uno de los últimos cinco enfrentamientos y espera revertir esta negativa estadística para seguir en la pelea por el título de LaLiga.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más
PRECIOS/ 49.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90