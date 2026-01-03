¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis y dónde ver transmisión del partido por LaLiga?

Real Madrid se enfrenta a Real Betis este domingo 4 de enero, en partido válido por la fecha 18 de LaLiga 2025-2026. El cotejo se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y promete mucha emoción, porque medirán fuerzas dos equipos que vienen siendo protaginistas en el torneo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis?

Perú, Ecuador y Colombia: 10:15

Bolivia y Venezuela: 11:15

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:15

México: 09:15

Estados Unidos: 10:15 (Miami y Nueva York) y 07:15 (Los Ángeles)

Real Madrid vs Betis: dónde ver

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

México: Sky Sports y Sky Sports+

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV

Real Madrid vs Betis: previa del partido

El cuadro 'merengue' disputará su primer partido del año y sufrirá la sensible de baja de Kylian Mbappé, goleador y figura del elenco dirigido por Xabi Alonso.

Por su parte, el elenco sevillano se ubica en el sexto lugar tras un destacada campaña y su aspiración es seguir trepando posiciones en el campeonato ibérico.

Vinicius Junior será titular en Real Madrid.

Cabe señalar que Real Madrid solo ha ganado uno de los últimos cinco enfrentamientos y espera revertir esta negativa estadística para seguir en la pelea por el título de LaLiga.