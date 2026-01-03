- Hoy:
¿A qué hora juega Manchester City vs Chelsea y dónde ver partido de Premier League?
Conoce a qué hora se jugará el partido Manchester City vs Chelsea por la fecha 20 de la Premier League EN DIRECTO desde el Etihad Stadium.
Momento de vivir un partidazo por la Premier League entre Manchester City vs Chelsea, válido por la jornada 20. El encuentro a disputarse en el Etihad Stadium promete ser vibrante y lleno de emociones en la lucha por escalar posiciones. Conoce a continuación a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO este compromiso.
¿A qué hora juega Manchester City vs Chelsea?
A continuación, te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Manchester City vs Chelsea por la fecha 20 de la Premier League:
- México: 11:30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 12:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 13:30 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 14:30 horas
- España: 18:30 horas
¿Dónde ver Manchester City vs Chelsea EN VIVO y EN DIRECTO?
Para poder ver el partido Manchester City vs Chelsea EN VIVO, por la fecha 20 de la Premier League, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV, +Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, inter
Previa del partido Manchester City vs Chelsea por la Premier League
Manchester City viene de empatar 0-0 ante Sunderland por la Premier League, complicando sus chances de acercarse más a los primeros lugares de la tabla de posiciones. Antes de dicho encuentro, tiene una seguidilla importante de partidos sin conocer derrotas, siendo un serio candidato para lograr el objetivo.
Manchester City buscará el triunfo tras empate en la fecha anterior
Por su parte, Chelsea llega con un empate 2-2 frente a Bournemouth. Previo a este compromiso tuvo un presente irregular con una derrota, un empate y una victoria, por lo que buscará conseguir el ansiado triunfo en condición de visita ante el equipo de Pep Guardiola que se hace fuerte de local.
