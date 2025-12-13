- Hoy:
Sporting Cristal cerca de romper el mercado con el fichaje de ex Flamengo, anuncian en Brasil
Según Globo Esporte, Sporting Cristal quiere sorprender en el mercado de pases 2026, y ahora los celestes van con todo por la incorporación de un exjugador de Flamengo.
Sporting Cristal tiene claro su objetivo en la temporada 2026: ser campeón nacional. Por ello, en el Rímac no quieren seguir dando ventaja a sus rivales directos y la directiva se enfoca en la contratación de destacadas figuras en pleno mercado de pases. La noticia ahora viene desde Brasil, ya que Globo Esporte reveló que los celestes tienen interés en un exfutbolista de Flamengo.
PUEDES VER: ¿Cristal, Alianza o la 'U'? Jesús Castillo impactó al confesar su verdadero hinchaje: "Corazón"
Sporting Cristal apunta al fichaje de ex Flamengo, según prensa de Brasil
Según la información exclusiva que brindó el periodista Arcílio Neto del prestigioso medio brasileño, el cuadro bajopontino apunta al fichaje del mediocentro ofensivo Gabriel Santana, quien viene de jugar en Mirassol-SP de la Serie A.
"Gabriel deja Mirassol y está cerca de llegar a un acuerdo con un equipo de Perú. El ex mediocampista del Flamengo se va con estatus de ídolo y se espera que traspase a Sporting Cristal", precisó el hombre de prensa.
Globo Esporte señala que Gabriel será nuevo fichaje de Sporting Cristal
Además, en aquel artículo, el periodista deportivo precisó que Santana llegará a La Florida en calidad de agente libre, ya que su vínculo con el 'León de Alta Araraquarense' termina a finales del presente mes. De esta forma, los rimenses no tendrían problemas en sumarlo a las filas del plantel para la temporada 2026.
¿Cómo le fue a Gabriel Santana con Mirassol este 2025?
Cabe recordar que durante el 2025, el atacante extranjero tuvo en su registro oficial, 9 goles de un total de 36 duelos entre el Campeonato Paulista y la Serie A de Brasil. A su vez, brindó 3 asistencias y jugó un aproximado de 2374 minutos.
¿Quién es Gabriel Santana?
Gabriel Santana Pinto es un futbolista brasileño de 35 años que se caracteriza por ser un volante ofensivo, sin embargo, también puede desempeñarse como interior izquierdo o derecho. Por otro lado, destaca por ser un atacante con referencia de gol y versatilidad en ofensiva.
(Video: Paulistao)
¿En qué clubes ha jugado Gabriel Santana?
- EC Bahía (Brasil)
- Flamengo (Brasil)
- Sport Recife (Brasil)
- Kashiwa Reysol (Japón)
- Coritiba FC (Brasil)
- CSA (Brasil)
- Mirassol-SP (Brasil)
