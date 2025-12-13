¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC y dónde ver EN VIVO la vuelta de los playoffs?

Llegó el partido decisivo. Sporting Cristal vs Cusco FC se enfrentan este domingo 14 de diciembre desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025. Ambas escuadras buscarán dar el golpe y quedarse con el cupo de Perú 2 para asegurara su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

Entérate de los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún instante del partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC por la vuelta de la final de los playoffs de la Liga 1 2025:

Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8:00 p.m.

México y Centroamérica: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:00 p.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Cusco FC será transmitido mediante la señal de L1 MAX (antes Liga MAX), la cual está disponible en los principales servicios de cable. De igual forma podrás visualizar el partido EN VIVO ONLINE por vía streaming mediante las plataformas de L1 MAX, DGO, Fanatiz y Zapping.

¿Qué canal transmite partido Sporting Cristal vs Cusco FC?

A continuación, te dejamos los canales oficiales para que puedas sintonizar la señal de L1 MAX mediante las principales servicios de cable y no te pierdas el partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC:

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

Previo del partido Sporting Cristal vs Cusco FC por la vuelta de los playoffs de Liga 1

Sporting Cristal afronta el partido de vuelta con la motivación de haber vencido en la ida y con el objetivo de repetir la hazaña en la altura de Cusco. El cuadro rimense encadena una buena racha de forma tras sumar 6 partidos sin conocer derrotas; no obstante, deberá mejorar su eficacia goleador.

Sporting Cristal llega con ventaja tras ganar la ida en el Nacional.

El cuadro dirigido por Paulo Autuori llega al partido con algunas bajas en su esquema, luego de conocerse que Luis Abram y Yoshimar Yotún no serán considerados por lesión. Aunque, tendrán en su planten a un Martín Távara en plena forma.

Por su parte, Cusco FC no tuvo un gran papel en la ida disputada en el Estadio Nacional y tendrá la obligación de dar el golpe acompañado del calor de su hinchada. 'Los Dorados' buscan asegurarse el cupo de Perú 2 y arruinarle la fiesta a los bajopontinos.

Cusco FC apelará al factor de altura para remontar la serie.

El equipo de Miguel Rondelli tiene la ventaja de tener un mejor estado de forma luego de tener varias semanas de descanso antes de afrontar los playoffs. Además, esperan que aparezca su gran figura: Facundo Callejo, el máximo goleador del campeonato.