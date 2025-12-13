Sporting Cristal y su firme posición sobre fichar a Luis Advíncula: "Es el..."

Luis Advíncula es uno de los jugadores más deseados en el fútbol peruano debido a su destacada trayectoria en el extranjero y a lo que puede aportar de cara a la temporada 2026 de la Liga 1. A pesar de que Alianza Lima y Sporting Cristal han mostrado interés en el lateral, Gustavo Zevallos, gerente del equipo celeste, ha expresado su postura con respecto a su fichaje.

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, dio su postura sobre fichar a Luis Advíncula

Antes de tomar el avión que llevará a la delegación de Sporting Cristal hacia la ciudad imperial para enfrentar a Cusco FC, periodistas se acercaron al gerente deportivo, Zevallos, para consultarle sobre un posible fichaje de Advíncula.

La respuesta del directivo celeste fue clara y concisa, dejando en claro que el lateral de Boca Juniors es un jugador de la selección peruana, por lo que es atractivo para cualquier club. Sin embargo, en este momento no considera oportuno expresar interés.

Video: Entre Bolas

"¿Advíncula? Son jugadores que representan a sus selecciones y siempre son muy deseados. Pero en este momento, estamos enfocados en otros temas, como el partido del domingo, y no vamos a distraer la atención haciendo comentarios que no son pertinentes en este momento", declaró.

De esa forma, Sporting Cristal no descarta del todo el fichaje de Luis Advíncula, pero mientras se encuentren disputando la Liga 1, no tocarán ni hablarán sobre futbolistas que aún no pertenecen al club rimense.

Por otro lado, también le consultaron sobre los próximos jugadores que llegarán a La Florida para reforzar el club de cara a la temporada 2026 del Campeonato Peruano y la próxima edición de la Copa Libertadores.

"No voy a hablar de ninguna persona al respecto. Estamos abocados al partido contra Cusco FC, y al finalizar el encuentro habrá tiempo para discutir sobre fichajes", detalló.

En conclusión, es importante afirmar que para Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, en este momento no es aún el momento adecuado para hablar de futuros fichajes, incluido el de Luis Advíncula, pero no le desagrada la idea de contar con un futbolista como el actual lateral de Boca Juniors.