¿Luis Advíncula dejará Boca Juniors para ser el flamante fichaje de Alianza Lima?

Tras el fracaso que significó no salir campeón de la Liga 1 y quedar como Perú 4 nuevamente para la Copa Libertadores, Alianza Lima tomó la decisión de cambiar de director técnico y comenzó a reforzar su plantel. De momento se sabe que Jairo Vélez y Luis Ramos se pondrán la camiseta blanquiazul, pero también existe un talentoso futbolista de Boca Juniors que sueña con defender los colores de Matute.

Como sabemos, en tienda 'Xeneize' hay muchos elementos que dejarán el club durante el próximo mercado de transferencias, ya que su rendimiento no ha sido el mejor. Uno de ellos es Luis Advíncula, lateral de la selección peruana que viene siendo voceado en La Victoria y todo apunta a que podría jugar la Liga 1 bajo el mando de Pablo Guede la siguiente campaña. Sin embargo, existe una complicación.

Líbero pudo conocer que el 'Rayo' sueña con jugar en Alianza Lima, pero hay un detalle que interfiere en las negociaciones con el futbolista nacional. Y es que el defensor todavía tiene contrato con Boca Juniors, por lo que el cuadro argentino está en condiciones de pedir la cantidad de dinero que crea necesaria por el pase de nuestro compatriota, algo que perjudica a los blanquiazules.

Recordemos que Luis Advíncula todavía tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026.es decir por toda una temporada más. Por ello, recién en el 2027 el ex Sporting Cristal podría arribar a Matute como agente libre, de lo contrario los íntimos deberán pagarle al 'Xeneize' el monto que requieran por la contratación del lateral incaico.

Advíncula lleva 5 temporadas en Boca Juniors.

¿Cuál es el valor de Luis Advíncula?

Actualmente, Luis Advíncula tiene un valor de 300 mil euros en el mercado de transferencias y está lejos de los 3 millones de euros que alcanzó en el 2018, cuando jugaba para Tigres de la Lga MX. Eso sí, este precio no es fijo, ya que Boca Juniors podría pedir mucho más dinero por su pase si así lo desea.