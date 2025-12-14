Sergio Peña cerca de dejar Alianza y firmar por mítico club del exterior, revela web internacional

Uno de los jugadores que estuvo en el ojo de la tormenta en Alianza Lima fue Sergio Peña. Muy aparte de su rendimiento irregular con camiseta de blanquiazul en este 2025, su penal errado ante Sporting Cristal fue la gota que derramó el vaso en con lo que respecta la confianza hacia el jugador.

En medio de esta dura relación que vive el volante nacional con la hinchada 'íntima', un reconocido portal internacional como Transfermarkt reveló públicamente que Sergio Peña puede cambiar de aires para el 2026. Lo sorpresiva de esta publicación en su plataforma web es que se trata de un equipo de otro continente y en un país inesperado.

Sergio Peña con probabilidades de dejar Alianza Lima, revela Transfermarkt

Según la sección de "Transferencias y Rumores" en Transfermarkt, se indica que Sergio Peña tiene alto nivel de posibilidades de dejar Alianza Alianza Lima para jugar por el Kuala Lumpur City FC de la Super League de Malasia, que se encuentra en el continente asiático.

De hecho, el reconocido portal publica que hay un 100% de posibilidades de darse esta operación, pero de momento no hay un pronunciamiento de parte de la institución deportiva y/o futbolista profesional que aún tiene contrato con los 'íntimos' hasta diciembre del 2028.

Transfermarkt anuncia que hay probabilidades que Sergio Peña juegue en Malasia.

Se sabe que Sergio Peña se convirtió en el jugador mejor cotizado del primer equipo de Alianza Lima, por lo que es una pieza fundamental para la directiva blanquiazul con miras al proyecto deportivo 2026. Eso sí, anhelan una reacción de su parte para que rinda en su máximo esplendor para la Liga 1 y Copa Libertadores.

Jugadores más caros en Alianza Lima

Sergio Peña: 1.3 millones de euros

Pedro Aquino: 1.20 millones de euros

Renzo Garcés: 1 millón de euros

Kevin Quevedo: 800 mil euros

Alan Cantero: 700 mil euros

Vale indicar, que Guillermo Enrique fue el futbolista mejor cotizado en Alianza Lima con un valor de 1.30 millones de euros a sus 25 años de edad. El lateral argentino no va más en tienda blanquiazul luego de ser confirmado su salida al cierre del 2025.

¿En qué clubes jugó Sergio Peña?