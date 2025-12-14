0
¡Confirmado! Alianza Lima y Sporting Cristal volverán a jugar nueva llave este 2025: fecha, día y hora

Para sorpresa de millones de hinchas, Alianza Lima y Sporting Cristal tendrán que jugar nueva llave de partidos de ida y vuelta al cierre del 2025.

Diego Medina
Alianza Lima y Sporting Cristal volverán a jugar nueva llave al cierre del 2025.
Alianza Lima y Sporting Cristal volverán a jugar nueva llave al cierre del 2025. | Foto: Composición LÍBERO.
En medio de las últimas semanas del año 2025, se confirmó de manera oficial que Alianza Lima y Sporting Cristal volverán a afrontar una llave definitiva en cotejos de ida y vuelta para definir a un ganador. Hinchas han quedado impactados con este hecho que terminará por concluir una temporada de alta emoción.

Se trata de la gran final del Torneo Juvenil Sub 18, en el que se enfrentarán los campeones del Apertura, Sporting Cristal, y campeones del Clausura, Alianza Lima, en partidos de ida y vuelta para definir al campeón nacional. Recientemente, celestes y blanquiazules afrontaron una llave para definir al ganador del Clausura, en el que los 'íntimos' lo lograron sacar adelante con un marcador global de 4-2. Ahora, volverán a verse inmediatamente por el título general.

Alianza Lima vs Sporting Cristal por la llave final del Torneo Juvenil Sub 18

El partido de ida entre Alianza Lima vs Sporting Cristal se jugarán en el Club Esther Grande de Bentín, ubicado en Lurín. La fecha está pactada para el próximo miércoles 17 de diciembre a partir de las 10:00 horas locales.

Por su parte, la vuelta se jugará nuevamente en La Florida, Rímac; el siguiente sábado 20 de diciembre a la misma hora que la ida. El campeón nacional se definirá por la modalidad de puntos, por lo que hay altas expectativas de lo que pueda ocurrir en cada uno de los encuentros.

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima y Sporting Cristal volverán a jugar por el Torneo Juvenil Sub 18. Foto: Alianza Lima Los Potrillos.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por final del Torneo Juvenil Sub 18?

Este compromiso definitivo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Juvenil Sub 18 se verá por la plataforma de Youtube en vivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Se vivirá una antesala como es de costumbre, así como los 90 minutos de cada encuentro que corresponde a la llave del certamen nacional.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

