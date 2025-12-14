Uribe dio contundente opinión sobre posible llegada de Advíncula a Alianza: "No me..."

El nombre de Luis Advíncula viene sonando con fuerza en Alianza Lima y se habla de que su llegada podría concretarse en las próximas semanas para que se sume a la pretemporada del equipo blanquiazul. En ese sentido, Julio César Uribe, histórico jugador de Sporting Cristal, se refirió a esta situación y cómo lo tomarían en La Florida si se concreta este rumor.

Antes de salir al extranjero, Luis Advíncula brilló en Sporting Cristal, por lo que siempre se pensó que su regreso sería a los 'celestes'; sin embargo, podría dar el gran batacazo firmando por Alianza Lima para el 2026. Uribe, director de fútbol de los rimenses, no se guardó nada y dejó un fuerte mensaje sobre ello.

Uribe responde a los rumores de Advíncula en Alianza

Julio César Uribe fue consultado sobre la posibilidad de que Luis Advíncula se convierta en el flamante refuerzo de Alianza Lima y muy por el contrario de mostrar sorpresa, el emblemático jugador aseguró tomarlo con calma.

"(Estoy) demasiado grande para sorprenderme de las cosas, yo ya no me sorprendo de nada", dijo para los medios de comunicación. Asimismo, Uribe no descartó por completo el hecho de tener al 'Rayo' entre sus filas para el próximo año. "Pregúntenle a Lucho nada más. Son referentes, son jugadores productivos, grandes personas, exitosos y siempre que sea una posibilidad ya gratifica. Que se consolide, nos haría mucho más contentos", indicó.

(Video: Entre bolas)

Cabe resaltar que el contrato de Luis Advíncula con Boca Juniors termina a finales de la próxima temporada, por lo que su salida tendría que negociarse con la dirigencia 'Xeneize' para concretar su salida en buenos términos y mutuo acuerdo.