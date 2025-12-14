0

Uribe dio contundente opinión sobre posible llegada de Advíncula a Alianza: "No me..."

Julio César Uribe, director de fútbol de Cristal, dejó una tajante opinión acerca del regreso de Luis Advíncula al fútbol peruano y si lo sorprendería verlo como blanquiazul.

Jasmin Huaman
Uribe dejó fuerte mensaje sobre rumor de la llegada de Advíncula a Alianza.
Uribe dejó fuerte mensaje sobre rumor de la llegada de Advíncula a Alianza. | Foto: Composición Líbero /Entre bolas
COMPARTIR

El nombre de Luis Advíncula viene sonando con fuerza en Alianza Lima y se habla de que su llegada podría concretarse en las próximas semanas para que se sume a la pretemporada del equipo blanquiazul. En ese sentido, Julio César Uribe, histórico jugador de Sporting Cristal, se refirió a esta situación y cómo lo tomarían en La Florida si se concreta este rumor.

Se fue de Sporting Cristal para jugar en Universitario y ahora dejó su club.

PUEDES VER: Se fue de Sporting Cristal para jugar en Universitario y ahora decidió dejar su club: "Gracias"

Antes de salir al extranjero, Luis Advíncula brilló en Sporting Cristal, por lo que siempre se pensó que su regreso sería a los 'celestes'; sin embargo, podría dar el gran batacazo firmando por Alianza Lima para el 2026. Uribe, director de fútbol de los rimenses, no se guardó nada y dejó un fuerte mensaje sobre ello.

Uribe responde a los rumores de Advíncula en Alianza

Julio César Uribe fue consultado sobre la posibilidad de que Luis Advíncula se convierta en el flamante refuerzo de Alianza Lima y muy por el contrario de mostrar sorpresa, el emblemático jugador aseguró tomarlo con calma.

"(Estoy) demasiado grande para sorprenderme de las cosas, yo ya no me sorprendo de nada", dijo para los medios de comunicación. Asimismo, Uribe no descartó por completo el hecho de tener al 'Rayo' entre sus filas para el próximo año. "Pregúntenle a Lucho nada más. Son referentes, son jugadores productivos, grandes personas, exitosos y siempre que sea una posibilidad ya gratifica. Que se consolide, nos haría mucho más contentos", indicó.

(Video: Entre bolas)

Cabe resaltar que el contrato de Luis Advíncula con Boca Juniors termina a finales de la próxima temporada, por lo que su salida tendría que negociarse con la dirigencia 'Xeneize' para concretar su salida en buenos términos y mutuo acuerdo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Dejó la 'U' en busca de nuevos retos y ahora se despide de su club: "Me llevo los mejores recuerdos"

  2. Alianza Lima impacta al revelar interés en firmar con exfutbolista de Peñarol: "Conversaciones"

  3. Jean Ferrari dio rotundo comentario sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza: "Es un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano