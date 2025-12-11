Se fue de Sporting Cristal para jugar en Universitario y ahora decidió dejar su club: "Gracias"

El mercado de pases en el fútbol peruano se empieza a mover, tanto en la Liga 1 como en la Liga Femenina. Mediante su cuenta de Instagram, Jhosely Gamarra anunció que no continuará en FC Killas para la temporada 2026.

La ex jugadora de Sporting Cristal y Universitario agradeció a Killas por estos dos años en la institución, donde aseguró que aprendió bastante y creció como deportista. Luego, puntualizó que quiere asumir nuevos retos.

"Después de dos temporadas de mucho aprendizaje y crecimiento, llegó el momento de seguir avanzando y asumir nuevos retos que me motivan a dar lo mejor de mí. Gracias, FC Killas por abrirme las puertas y por la confianza", expresó Gamarra en su cuenta de Instagram.

Gamarra anunció su salida de Killas tras dos temporadas.

Jhosely fue una de las referentes de Killas en la Liga Femenina. Se consolidó en el mediocampo e incluso el tanto que le anotó a Universitario fue elegido el mejor de la tercera fecha del Clausura.

Jhosely Gamarra dejó Sporting Cristal para jugar en Universitario

Jhosely Gamarra defendió por seis años la camiseta de Sporting Cristal. Sin embargo, para la temporada 2023, la futbolista decidió dejar el cuadro celeste y firmar por Universitario de Deportes.

"Quiero agradecer al Club Sporting Cristal por permitirme vestir seis años esta camiseta. Me llevo recuerdos increíbles de todo el equipo, cuerpo técnico y sobre todo de la hinchada que siempre nos apoyó y confió en nosotras", expresó cuando se despidió de los Rimeneses.

En la 'U', Gamarra ganó el título nacional en el 2023, pero no logró consolidarse y dejó el conjunto crema para jugar en Killas.