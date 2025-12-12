En Ecuador anuncian que Universitario eligió al reemplazo de Jorge Fossati para 2026: "Nuevo DT"

¡Atención! Luego de la salida de Jorge Fossati, Universitario de Deportes parece haber definido al reemplazante del uruguayo en el banquillo merengue. De hecho, desde el vecino país de Ecuador señalaron quién será su sustituto para la próxima temporada. Se trata de Javier Rabanal.

Prensa de Ecuador señaló quién será el reemplazo de Jorge Fossati para 2026

La noticia la adelantó el periodista Carlos Univazo en sus redes sociales, citando la información que brindó Esteban Ávila Villagómez y Radio Redonda. El comunicador detalló que el técnico español rescindirá su vínculo con Independiente del Valle para asumir como el flamante estratega de la 'U' el 2026.

"Javier Rabanal será el nuevo DT de Universitario. Rescinde su contrato con IDV, pagando él mismo su cláusula de rescisión. Emiliano Papa será el nuevo entrenador del actual campeón ecuatoriano", indicó en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Javier Rabanal será el nuevo DT de Universitario según prensa de Ecuador

Además, se conoció que Álvaro Barco, actual director deportivo del elenco estudiantil tiene un verdadero interés en concretar su arribo a Ate para luchar por el tetracampeonato de la Liga 1 2026, y superar su reciente participación en la Conmebol Libertadores.

El entrenador de 46 años viene de dirigir a Independiente del Valle de Ecuador. Con el 'Matagigantes', Rabanal logró ganar el título de la LigaPro 2025, tras una destacada campaña. La hinchada reconoce la sobresaliente filosofía del DT español, quien consiguió que el 'Negriazul' priorice un buen esquema de juego y regularidad a lo largo del torneo.

Javier Rabanal empezó su carrera profesional desde muy joven en escuadras del fútbol español como Regla C.F., San Gerardo C.F., C.D. Laguna, U.D. Esperanza, Atlético Pinar, C.D. Candela, U.D. Las Zocas, U.D. Los Llanos, Atlético Victoria, Atlético Restinga, Futuro Soccer Academy de Canadá, Leyi Academy de China. Además, asumió como jefe de metodología de Willem II de los Países Bajos, PSV Eindhoven (segundo entrenador). Por su parte, en los últimos años dirigió a Independiente Juniors e IDV de Ecuador.