Universitario no responde oferta de Millonarios por Ureña y volante toma firme decisión: "Se desgastó"

Universitario de Deportes recibió una oferta formal por parte de Millonarios de Colombia para hacerse con el pase de Rodrigo Ureña el 2026. De momento, los cremas no han respondido a dicha propuesta para cerrar la negociación en este mercado de pases. ¿Qué decisión tomó el mediocampista mientras define su futuro?

Rodrigo Ureña tomó decisión ante oferta de Millonarios a Universitario

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, el futbolista Rodrigo Ureña tomó la firme decisión de no poner un monto de su parte para completar el dinero de cláusula que exige Universitario de Deportes para dejar salir al volante. El jugador chileno aguardará que todo se defina entre los clubes, ya que de su parte no se llegó a un acuerdo con los cremas en cuanto a la extensión de contrato.

Por si fuera poco, Millonarios determinó que de ser rechazada la primera oferta por Rodrigo Ureña a Universitario, el combinado colombiano no se quedará con los brazos cruzados y optará por mejorar las cifras para tener al volante chileno en el 'Millos' durante el 2026. De no concretarse, se conoce que el 'Pitbull' puede ir a otro club a mediados del siguiente año sin que la 'U' reciba algún dinero.

"Universitario de Deportes aún no ha respondido a la propuesta de Millonarios de Colombia por Rodrigo Ureña. De ser negativa, el club de Bogotá mejoraría la oferta. Sin embargo, como ya se informó, el cuadro crema señala que solo aceptará el pago total de la cláusula (600 mil dólares). Por otro lado, es falso que el volante chileno esté dispuesto a poner dinero de su bolsillo para buscar su salida de la 'U'", informó Gustavo Peralta.

(VIDEO: Gustavo Peralta - L1 MAX)

Rodrigo Ureña se pronuncia en medio de oferta de Millonarios a Universitario

A través de sus redes sociales, Rodrigo Ureña se dio un tiempo en sus vacaciones en Estados Unidos para dejar un firme mensaje que ha impactado a millones de aficionados de Universitario de Deportes. Y es que el 'Pitbull' revivió la postal del tricampeonato con la imagen de él con todos los trofeos obtenidos con camiseta crema.