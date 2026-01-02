Partidos de hoy EN VIVO, sábado 3 de enero del 2026: Programación, horarios y canales de TV
La programación completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY sábado 3 de enero. Regresa LaLiga y la Premier League nos traerá emocionantes duelos.
Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY sábado 3 de enero. Tenemos la vuelta de LaLiga, Ligue 1 y principales ligas de Europa. Además, en la Premier League viviremos emotivos compromisos.
Partidos de hoy por la Copa de África de Naciones
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Senegal vs. Sudán
|Bet365
|14:00
|Mali vs. Túnez
|Bet365
Partidos de hoy por LaLiga EA Sports
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Celta de Vigo vs. Valencia
|ESPN 3 y Disney Plus
|10:15
|Osasuna vs. Athletic Club
|DSports y DGO
|12:30
|Elche vs. Villarreal
|ESPN 3 y Disney Plus
|15:00
|Espanyol vs. Barcelona
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Mónaco vs. Lyon
|Disney Plus
|13:00
|Niza vs. Estrasburgo
|Disney Plus
|15:05
|Lille vs. Stade Rennais
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:30
|Aston Villa vs. Nottingham Forest
|ESPN y Disney Plus.
|10:00
|Brighton vs. Burnley
|ESPN y Disney Plus.
|10:00
|Wolves vs. West Ham
|Disney Plus.
|12:30
|Bournemouth vs. Arsenal
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|06:30
|Como vs. Udinese
|Disney Plus
|9:00
|Genoa vs Pisa
|Disney Plus
|9:00
|Sassuolo vs. Parma
|Disney Plus
|12:00
|Juventus vs. Lecce
|ESPN 2 y Disney Plus
|14:45
|Atalanta vs. Roma
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:10
|Al Fateh vs. Al Shabab
|9:55
|Al Fayha vs. Al Kholood
|12:30
|Al Ittihad FC vs. Al Taawon
Partidos de hoy por la Liga de Australia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|1:00
|Brisbane Roar vs. Wellington Phoenix
|Bet365
|03:35
|Melbourne City vs. Sydney FC
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Escocia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:30
|Celtic vs. Rangers
|Betano y Bet365
|10:00
|Dundee Utd vs. Dundee FC
|Betano y Bet365
|10:00
|Falkirk vs. Aberdeen
|Betano y Bet365
|10:00
|Hearts vs. Livingston
|Betano y Bet365
|10:00
|Kilmarnock vs. Hibernian
|Betano y Bet365
|10:00
|Motherwell vs. St. Mirren
|Betano y Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Tondelo vs. Arouca
|Betano
|13:00
|Benfica vs. Estoril
|GOLTV
|13:00
|Estrela vs. SC Braga
|1XBET
|15:30
|AFS vs. Moreirense
|GOL TV
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90