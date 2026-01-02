0

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 3 de enero del 2026: Programación, horarios y canales de TV

La programación completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY sábado 3 de enero. Regresa LaLiga y la Premier League nos traerá emocionantes duelos.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán hoy sábado 3 de enero.
Programación completa de los partidos que se realizarán hoy sábado 3 de enero. | Composición Líbero
Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY sábado 3 de enero. Tenemos la vuelta de LaLiga, Ligue 1 y principales ligas de Europa. Además, en la Premier League viviremos emotivos compromisos.

Espanyol recibirá a Barcelona por la fecha 18 de LaLiga EA Sports 2025-26

Partidos de hoy por la Copa de África de Naciones

HorariosPartidosCanales
11:00Senegal vs. SudánBet365
14:00Mali vs. TúnezBet365

Partidos de hoy por LaLiga EA Sports

HorariosPartidosCanales
08:00Celta de Vigo vs. ValenciaESPN 3 y Disney Plus
10:15Osasuna vs. Athletic ClubDSports y DGO
12:30Elche vs. VillarrealESPN 3 y Disney Plus
15:00Espanyol vs. BarcelonaDSports y DGO.

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
11:00Mónaco vs. LyonDisney Plus
13:00Niza vs. EstrasburgoDisney Plus
15:05Lille vs. Stade RennaisDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
07:30Aston Villa vs. Nottingham ForestESPN y Disney Plus.
10:00Brighton vs. BurnleyESPN y Disney Plus.
10:00Wolves vs. West HamDisney Plus.
12:30Bournemouth vs. ArsenalESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
06:30Como vs. UdineseDisney Plus
9:00Genoa vs PisaDisney Plus
9:00Sassuolo vs. ParmaDisney Plus
12:00Juventus vs. LecceESPN 2 y Disney Plus
14:45Atalanta vs. RomaESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
08:10Al Fateh vs. Al Shabab
9:55Al Fayha vs. Al Kholood
12:30Al Ittihad FC vs. Al Taawon

Partidos de hoy por la Liga de Australia

HorariosPartidosCanales
1:00Brisbane Roar vs. Wellington PhoenixBet365
03:35Melbourne City vs. Sydney FCBet365

Partidos de hoy por la Liga de Escocia

HorariosPartidosCanales
07:30Celtic vs. RangersBetano y Bet365
10:00Dundee Utd vs. Dundee FCBetano y Bet365
10:00Falkirk vs. AberdeenBetano y Bet365
10:00Hearts vs. LivingstonBetano y Bet365
10:00Kilmarnock vs. HibernianBetano y Bet365
10:00Motherwell vs. St. MirrenBetano y Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HorariosPartidosCanales
10:30Tondelo vs. AroucaBetano
13:00Benfica vs. EstorilGOLTV
13:00Estrela vs. SC Braga1XBET
15:30AFS vs. MoreirenseGOL TV

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

