¿A que hora juega Espanyol vs Barcelona y dónde ver transmisión del partido de LaLiga?
Hora confirmada y canal de transmisión del partido de Espanyol vs Barcelona por LaLiga, que se jugará este sábado 3 de enero en el RCDE Stadium.
Este sábado 3 de enero de 2026 se disputará el primer derbi catalán del año. Barcelona visita a Espanyol a partir de las 3:00 p. m. hora peruana / 9:00 p. m. hora local. El encuentro está programado para que se dispute en el RCDE Stadium, conocido popularmente como El Prat.
¿A qué hora juega Espanyol vs Barcelona?
- Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.
- Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5:00 p.m.
- México y Centroamérica: 2:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
¿Dónde ver Espanyol vs Barcelona?
El enfrentamiento entre Espanyol vs Barcelona contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports. Por su parte, el partido también podrá visualizarse de forma ONLINE por vía streaming mediante la plataforma de DGO.
Espanyol vs Barcelona: canal de transmisión
- Perú, Colombia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Brasil: Disney Plus.
- Argentina y Uruguay: DirecTV Sports y DGO.
- Chile: DirecTV Sports, DGO y Amazon Prime Video.
- Venezuela: DirecTV Sports, inter y DGO.
- México: Sky Sports y Sky+.
- Panamá: Sky Sports, Rush Sports 2 y Bluu.
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+.
- Estados Unidos: ESPN y fuboTV.
¿Cómo viene Barcelona y Espanyol?
Por un lado, están los blaugranas, que llegan de siete victorias consecutivas, tanto en el torneo local como en la Champions. El conjunto dirigido por el técnico alemán Hansi Flick buscan sumar un nuevo triunfo fuera de casa para consolidarse en lo más alto en la tabla de posiciones, que actualmente son los únicos líderes con 46 puntos contra los 42 del Real Madrid.
Además, el Barça enfrenta al Espanyol con un ojo puesto en su partido del próximo miércoles contra el Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España, donde buscan meterse a la final y ganar el primer título del año.
Al frente, Espanyol quiere seguir por la senda del triunfo y mantenerse entre las primeras posiciones. Es uno de sus mejores arranques ligueros. Actualmente, suman 33 puntos y cuentan con un partido menos que los azulgranas. Ganar será muy importante y no solo en lo anímico, sino que servirá para recortar distancia entre ambos.
