Cristiano Ronaldo rompe en llanto tras su doblete y dar el título a Al Nassr de la Liga Saudí

Al Nassr es campeón de la Liga Saudí. Cristiano Ronaldo fue la gran figura del partido. El astro portugués convirtió un doblete que desató la emoción de los hinchas. A los 86 minutos, Jorge Jesus decidió sustituir a Cr7 para que reciba la ovación de los asistentes que se dieron cita en Alawwal Park.

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En el banco de suplentes, Cristiano Ronaldo rompe en llanto y es consolado por sus compañeros. Una imagen que se volvió viral en las redes sociales y desató una serie de comentarios por parte de sus fanáticos.

Con este título, Cristiano Ronaldo llegará con la moral al tope al Mundial 2026, su última Copa del Mundo. El objetivo del astro portugués es lograr el título para regalar una alegría a su país.

Cristiano Ronaldo celebra el título de la Liga Saudí

Tras el pitazo final, Cristiano Ronaldo sacó la bandera de Portugal para celebrar el título de la Liga Saudí. El astro portugués agradeció a los fanáticos por su constante apoyo e incluso se animó a tocar el bombo.

Con su doblete, Cristiano Ronaldo llegó a los 973 tantos. Si bien en diversas ocasiones, el delantero señaló que su objetivo no es llegar a los mil goles, solo disfrutar cuando le toque jugar y ayudar a su equipo a conseguir los objetivos.