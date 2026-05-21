Cristiano Ronaldo anotó un golazo para darle el título al Al Nassr y llegar a los 972 tantos

Cristiano Ronaldo vuelve a maravillar al mundo del fútbol. El astro portugués ejecutó una maravillo tiro libre para anotar el 3-1 en el duelo de Al Nassr vs Damac en la última jornada de la Liga Saudí. Con este tanto, ‘CR7’ llega a las 972 anotaciones y se encamina a su primer título en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo anotó un golazo para darle el título al Al Nassr

Sobre el minuto 63 del encuentro, Cristiano Ronaldo asumió la responsabilidad de lanzar una falta desde el costado izquierdo. El exjugador del Real Madrid eligió rematar con fuerza. El balón fue por el palo del portero adversario, logró superar al guardameta y acabó al fondo de la portería.

Tras esta anotación, Ronaldo desató la euforia en todo el estadio y, lejos de festejar en solitario, se dirigió a la zona de calentamiento para celebrar junto a todos sus compañeros. En su rostro evidenciaba la emoción por estar a solo un paso de conquistar su primer título desde su llegada a Arabia Saudita.

Previo al gol del portugués, Sadio Mané y Kingsley Coman había adelantado al Al Nassr. Sin embargo, la anotación del ‘Bicho’ fue festejado con gran algarabía, ya que se trata del capitán y líder del grupo.

Cristiano Ronaldo anotó doblete ante Damac

Por si no fuese poco, Cristiano Ronaldo volvió a aparecer al minuto 81 para volver a vencer al portero de Damac y sentenciar el partido. El portugués consiguió ampliar su marcha a los 973 goles en su carrera y terminó entre llanto.