Comisión Disciplinaria tomó radical medida con Los Chankas previo al partido ante Alianza Lima

La Comisión Disciplinaria decidió tomar una fuerte medida en contra de los jugadores de Los Chankas previo al partido vital ante Alianza Lima por el título del Torneo Apertura 2026.

Los futbolistas de Los Chankas protagonizaron un cruce con los jugadores de Deportivo Garcilaso al finalizar el encuentro, que terminó con la derrota del conjunto de Andahuaylas. A raíz de este incidente, la Comisión Disciplinaria adoptó una sanción severa contra los jugadores del equipo dirigido por Walter Paolella, en la antesala del partido frente a Alianza Lima por el título del Torneo Apertura 2026.

La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional dictó una severa resolución contra Los Chankas a raíz de los incidentes ocurridos al final del partido ante Deportivo Garcilaso, disputado el 4 de mayo.

Como se recuerda, los futbolistas del equipo de Andahuaylas protagonizaron una pelea con los jugadores del conjunto cusqueño al término del encuentro, en el que acabaron perdiendo.

Tras revisar los hechos, el órgano disciplinario resolvió imponer al club una multa equivalente a 5 UIT por vulnerar el artículo 16 del Reglamento Único Disciplinario de la FPF. La medida no se limitó a la institución, sino que también alcanzó a varios miembros del plantel profesional.

El futbolista Abdiel Ayarza fue el más castigado, con una multa de 4 UIT, mientras que Jarlin Quintero, Oshiro Takeuchi, Kenyi Barrios y Ayrthon Quintana recibieron una sanción de 2 UIT cada uno por participar en el incidente.

Alianza Lima vs Los Chankas por el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima se medirá ante Los Chankas en la penúltima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en un encuentro decisivo que definirá al campeón del primer certamen del año. Un empate o una victoria del conjunto blanquiazul bastarán para consagrarlo como ganador.

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

