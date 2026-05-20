Cúper, DT de Universitario, dio fuerte comentario sobre Pérez Guedes tras fallar gol: "No... "

"No hemos tenido demasiado tiempo como para juntar cosas, pero la intención estuvo. Incluso, hemos tenido la mala suerte que en la última jugada pudo haber sido gol y no es porque Pérez Guedes estuvo cansado o algo, sino porque decidió mal, pero bueno, tenemos que trabajar en este poco tiempo y vamos a aprovechar para mejorar aquellas cosas que todavía nos faltan", afirmó.

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