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Cúper, DT de Universitario, dio fuerte comentario sobre Pérez Guedes tras fallar gol: "No... "

Héctor Cúper, técnico de Universitario, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre el gol fallado por Martín Pérez Guedes ante Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores 2026.

Luis Blancas
Héctor Cúper, DT de Universitario, dio fuerte comentario sobre Martín Pérez Guedes tras fallar gol ante Nacional
Héctor Cúper, DT de Universitario, dio fuerte comentario sobre Martín Pérez Guedes tras fallar gol ante Nacional | Composición: Líbero
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"No hemos tenido demasiado tiempo como para juntar cosas, pero la intención estuvo. Incluso, hemos tenido la mala suerte que en la última jugada pudo haber sido gol y no es porque Pérez Guedes estuvo cansado o algo, sino porque decidió mal, pero bueno, tenemos que trabajar en este poco tiempo y vamos a aprovechar para mejorar aquellas cosas que todavía nos faltan", afirmó.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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