- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Nacional
- Cristal vs Junior
- Alianza Lima
- Universitario
- Cristiano Ronaldo
- Ignacio Buse
- Fichajes Vóley
- Tabla Liga 1
Cúper, DT de Universitario, dio fuerte comentario sobre Pérez Guedes tras fallar gol: "No... "
Héctor Cúper, técnico de Universitario, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre el gol fallado por Martín Pérez Guedes ante Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores 2026.
"No hemos tenido demasiado tiempo como para juntar cosas, pero la intención estuvo. Incluso, hemos tenido la mala suerte que en la última jugada pudo haber sido gol y no es porque Pérez Guedes estuvo cansado o algo, sino porque decidió mal, pero bueno, tenemos que trabajar en este poco tiempo y vamos a aprovechar para mejorar aquellas cosas que todavía nos faltan", afirmó.
NOTICIA EN DESARROLLO…
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90