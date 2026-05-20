Universitario goleó 10-0 a destacado rival y es líder absoluto del Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes sigue firme en su lucha por recuperarse en la Liga 1 y salir campeón nacional a fines del 2026. Sin embargo, no es la única delegación del club crema que disputa campeonatos, pues el equipo femenino venció 10-0 a un fuerte rival y ahora lidera el Torneo Apertura de la presente temporada.

Universitario ganó 10-0 a fuerte rival y es líder absoluto del Torneo Apertura 2026

Universitario Femenino goleó 10-0 a CD Yanapuma por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 desde el Estadio Monumental de Ate con goles de Sofía Oxandabarat, Xioczana Canales, Claudia Domínguez, Geraldine Cisneros, Pierina Núñez y Allison Catalán.

La victoria contundente del club crema asegura al equipo dirigido por Carlos Veliz como único líder del primer campeonato de la Liga Femenina, con 21 puntos, por encima de sus máximos contrincantes, Alianza Lima y Sporting Cristal.

Universitario ganó 10-0 a CD Yanapuma y es líder del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Universitario de Deportes Femenino le sacó una ventaja de cinco puntos al club íntimo, con 16 unidades. Este solo consiguió un empate 1-1 ante Atlético Andahuaylas, que también se quedó con el mismo puntaje. Mientras tanto, la escuadra celeste se mantiene cuarta con 15 puntos.

Tabla de posiciones de Universitario en el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026