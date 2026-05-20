0
PREVIA
Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026
ANTESALA
Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

'Chorri' Palacios elogió a delantero campeón que suena para firmar con Cristal: "Mucho talento"

El referente de Sporting Cristal, Roberto 'Chorri' Palacios, no dudó en resaltar a un atacante que suma títulos en su palmarés y que aparece como opción para llegar al Rímac.

Angel Curo
'Chorri' Palacios elogió a delantero campeón que suena para firmar con Cristal
'Chorri' Palacios elogió a delantero campeón que suena para firmar con Cristal | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal atraviesa un mal momento en esta temporada, luego de estar peleando en los últimos lugares del Torneo Apertura y muy cerca de la zona de descenso. Por ello, los rimenses ya piensan en reforzar su plantel para el segundo tramo de la temporada. En ese escenario, Roberto Palacios sorprendió al destacar a un delantero con varios títulos y que puede convertirse en 'celeste'.

Sporting Cristal visita a Junior en Cartagena por la Copa Libertadores

PUEDES VER: Alineaciones Junior vs Sporting Cristal: el once de Zé Ricardo para dar el golpe en la Libertadores

'Chorri' Palacios elogió a delantero campeón que suena para firmar con Sporting Cristal

Uno de los jugadores que más ha sonado para llegar a Sporting Cristal en el Torneo Clausura es Beto Da Silva, quien atraviesa un gran momento en la Liga 1. Precisamente, Roberto ‘Chorri’ Palacios se pronunció sobre esta posibilidad y no dudó en elogiar al delantero nacional.

Durante un diálogo con las cámaras de ‘Entre Bolas’, el ídolo rimense señaló que el popular ‘Betoto’ es un jugador con una gran calidad y que tenía un enorme potencial cuando coincidieron en el club. Sin embargo, también resaltó que “dejó pasar el tiempo”.

Video: Entre Bolas.

Es un jugador importantísimo, un delantero que realmente ha dejado pasar el tiempo porque él tranquilamente estaría en un nivel sumamente importante. Lo tuve yo de muchacho en Cristal cuando me retiré. Vi la capacidad que tenía, la fortaleza que tenía, pero lamentablemente no sé qué pasó con él, dejó pasar el tiempo, ahora ya no sé con cuántos años está, pero claro, es un jugador con mucho talento, señaló.

Del mismo modo, el retirado futbolista indicó que tiene un gran potencial, pero que debe ser el propio Julio César Uribe o la directiva quienes se pronuncien sobre el posible fichaje de Beto Da Silva.

Números de Beto Da Silva en este 2026

En esta temporada, Beto Da Silva ha logrado mostrar un nivel destacado, al ser considerado la máxima figura de Deportivo Garcilaso. El atacante de 29 años ha sumado cinco goles y tres asistencias en los 14 partidos que ha disputado en la Liga 1 2026.

¿Cuántos títulos tiene Beto Da Silva?

Estos son los títulos que ha conseguido Beto Da Silva a lo largo de su carrera:

  • Campeón de Liga 1 en 2014 - Sporting Cristal.
  • Campeón de la Copa Libertadores en 2017 - Gremio.
  • Campeón de la Campeones Cup en 2018 - Tigres UANL.
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alineaciones Universitario vs Nacional: el posible primer once de Héctor Cúper en Libertadores

  2. Universitario oficializó la salida de tricampeón tras perder contra Grau: "Gracias por todo"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano