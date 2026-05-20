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'Chorri' Palacios elogió a delantero campeón que suena para firmar con Cristal: "Mucho talento"
El referente de Sporting Cristal, Roberto 'Chorri' Palacios, no dudó en resaltar a un atacante que suma títulos en su palmarés y que aparece como opción para llegar al Rímac.
Sporting Cristal atraviesa un mal momento en esta temporada, luego de estar peleando en los últimos lugares del Torneo Apertura y muy cerca de la zona de descenso. Por ello, los rimenses ya piensan en reforzar su plantel para el segundo tramo de la temporada. En ese escenario, Roberto Palacios sorprendió al destacar a un delantero con varios títulos y que puede convertirse en 'celeste'.
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'Chorri' Palacios elogió a delantero campeón que suena para firmar con Sporting Cristal
Uno de los jugadores que más ha sonado para llegar a Sporting Cristal en el Torneo Clausura es Beto Da Silva, quien atraviesa un gran momento en la Liga 1. Precisamente, Roberto ‘Chorri’ Palacios se pronunció sobre esta posibilidad y no dudó en elogiar al delantero nacional.
Durante un diálogo con las cámaras de ‘Entre Bolas’, el ídolo rimense señaló que el popular ‘Betoto’ es un jugador con una gran calidad y que tenía un enorme potencial cuando coincidieron en el club. Sin embargo, también resaltó que “dejó pasar el tiempo”.
Video: Entre Bolas.
“Es un jugador importantísimo, un delantero que realmente ha dejado pasar el tiempo porque él tranquilamente estaría en un nivel sumamente importante. Lo tuve yo de muchacho en Cristal cuando me retiré. Vi la capacidad que tenía, la fortaleza que tenía, pero lamentablemente no sé qué pasó con él, dejó pasar el tiempo, ahora ya no sé con cuántos años está, pero claro, es un jugador con mucho talento”, señaló.
Del mismo modo, el retirado futbolista indicó que tiene un gran potencial, pero que debe ser el propio Julio César Uribe o la directiva quienes se pronuncien sobre el posible fichaje de Beto Da Silva.
Números de Beto Da Silva en este 2026
En esta temporada, Beto Da Silva ha logrado mostrar un nivel destacado, al ser considerado la máxima figura de Deportivo Garcilaso. El atacante de 29 años ha sumado cinco goles y tres asistencias en los 14 partidos que ha disputado en la Liga 1 2026.
¿Cuántos títulos tiene Beto Da Silva?
Estos son los títulos que ha conseguido Beto Da Silva a lo largo de su carrera:
- Campeón de Liga 1 en 2014 - Sporting Cristal.
- Campeón de la Copa Libertadores en 2017 - Gremio.
- Campeón de la Campeones Cup en 2018 - Tigres UANL.
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