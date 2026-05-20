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¿Regresa a la Liga 1? Ex Sporting Cristal descendió con su equipo: aportó 9 goles en 22 partidos

El delantero de 27 años, con pasado en la Liga 1, perdió la categoría con su equipo en Europa pese a su aporte goleador.

Antonio Vidal
Delantero de 27 ilusiona con regresar a la Liga 1 tras perder la categoría con su equipo. Foto: composición Líbero/Sporting Cristal
Delantero de 27 ilusiona con regresar a la Liga 1 tras perder la categoría con su equipo. Foto: composición Líbero/Sporting Cristal
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¿Vuelve a la Liga 1? Se conoció que un ex Sporting Cristal y Alianza Atlético acaba de descender con su equipo en una liga de Europa. Se trata de Renato Espinosa, jugador que, pese a su aporte goleador, no pudo ayudar al Unirea Slobozia en su lucha por mantenerse en la Liga 1 de Rumania, por lo que la siguiente temporada deberá jugar en la Liga 2.

Alianza Lima se medirá contra Los Chankas por la próxima fecha del Torneo Apertura.

PUEDES VER: Alianza Lima - Los Chankas: cuándo juegan, hora y dónde ver el partido que define el Apertura

Esta situación ha despertado el interés de algunos seguidores del jugador, pues consideran que sería un buen momento para volver al torneo local. A esto se suma que muchos hinchas creen que podría llegar a Cristal, teniendo en cuenta que en su momento el delantero reveló que es hincha del club. Además, también estarían sus deseos de regresar a la institución celeste.

¿Renato Espinosa vuelve a la Liga 1?

Aunque de momento no se conoce el futuro del jugador de 27 años, en esta campaña ha tenido un gran aporte goleador que podría servirle a algún equipo del torneo local.

En esta temporada, Espinosa ha marcado nueve goles en veintidós encuentros, repartidos entre la Superliga y la Superliga - Grupo de Descenso.

Renato Espinosa cuenta con 9 goles en está temporada

Renato Espinosa cuenta con 9 goles en está temporada

Cabe resaltar que, a pesar de su capacidad goleadora y de estar peleando el descenso con el Unirea Slobozia, el delantero no fue convocado en los últimos tres partidos de la competición.

Por otro lado, en una entrevista pasado con el programa Pase Filtrado, Espinosa dio a conocer que es hincha de los celeste y esperaba en volver en un futuro.

"Yo siempre lo he dicho: más allá de ser un profesional que defiende a muerte la camiseta que le toque, soy hincha de Cristal, y por supuesto que me encantaría volver a ese club en algún momento", expresó en su momento el delantero.

Trayectoria de Renato Espinosa

  • U San Martín II | 2016/17
  • Ayacucho FC | 2017/18
  • Sporting Cristal | 2017/18 - 2018/19
  • Universidad San Martín | 2018/19
  • Sporting Cristal | 2019/20
  • UTC | 2020/21
  • Alianza UDH | 2021/22
  • Deportivo Municipal | 2022/23
  • AD Cantolao | 2023
  • Sport Huancayo | 2024
  • Alianza Atlético | 2024/25
  • Unirea Slobozia | 2025/26
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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