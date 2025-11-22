Milita en Europa y sorprende revelando su deseo de jugar en Sporting Cristal: "Soy hincha"

Sporting Cristal volvió a sumar un nueva temporada sin título tras su mal rendimiento en la Liga 1, situación que reafirma el complejo momento que atraviesa en los últimos años. Por ello la directiva analiza reforzar el plantel de gran manera para volver a destacar. En medio de los rumores por fichajes, un delantero que juega en Europa sorprendió al revelar su amor por los rimenses.

Renato Espinosa fue uno de los delanteros más destacados de la Liga 1 durante su etapa en Alianza Atlético de Sullana, club con el que marcó 10 goles. Ese rendimiento le permitió dar el salto a Europa y firmar por el Unirea Slobozia de la liga de Rumanía, donde viene sumando minutos y registra dos goles en ocho partidos.

Sin embargo, el atacante de 27 años también tuvo un breve paso por Sporting Cristal, etapa que lo marcó y que no ha podido olvidar. En una entrevista con 'Pase Filtrado', confesó que es hincha bajopontino y que, pese a su profesionalismo con cualquier camiseta, mantiene el sueño de volver al club rimense para pelear títulos.

Renato Espinosa destaca en su paso por el fútbol de Rumania. Foto: Renato Espinosa IG

"Yo siempre lo he dicho: más allá de ser un profesional que defiende a muerte la camiseta que le toque, soy hincha de Cristal, y por supuesto que me encantaría volver a ese club en algún momento", expresó el delantero.

Renato Espinosa y su corto paso por Sporting Cristal

Renato Espinosa tuvo una etapa muy breve en Sporting Cristal. Llegó a mediados de 2017, cuando tenía apenas 19 años, pero no logró consolidarse y solo disputó dos encuentros en la temporada 2018.

Renato Espinoza formó parte del plantel de Sporting Cristal en 2018. Foto: Líbero

Aun así, formó parte del plantel que se coronó campeón nacional en esa temporada. Sin embargo, ante la falta de oportunidades, en 2019 fue cedido a distintos equipos hasta concretar su salida definitiva en 2020.

¿Cuánto vale Renato Espinosa?

Según la data del portal internacional Transfermarkt, Renato Espinosa, a sus 27 años, está valorizado en 300 mil euros, una cifra ligeramente inferior a su máximo histórico de 350 mil euros alcanzado en 2022. No obstante, en caso de destacar en el viejo continente podrá aumentar su valoración.