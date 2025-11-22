Rebagliati revela el fichaje de Cristal que llegó a valer 3 millones de euros: "Si es Perú 2, van"

Sporting Cristal es uno de los clubes que pretende reforzarse de cara a la temporada 2026. Si bien aún están peleando por ser "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores, es claro que en el siguiente año tienen la obligación de levantar el trofeo para consagrarse como campeones nacionales.

Bajo este panorama, Diego Rebagliati tomó la palabra en el programa "Los Reba" y dio algunas informaciones de lo que acontece en el mercado de pases de cara a la Liga 1 2026. Es por ello, que reveló el nombre del futbolista que puede llegar a tienda celeste con la única condición de que el club 'bajopontino' termine en fase de grupos del torneo Conmebol.

Se trata de Luis Advíncula, el actual lateral de Boca Juniors que viene siendo sondeado en Alianza Lima y Sporting Cristal. Sin embargo, el club del Rímac solo espera que la temporada 2025 cierra con el sello de "Perú 2", sabiendo que tener el popular 'Bolt' involucrará un gasto fuerte por tener contrato vigente con los 'xeneizes'.

"Alianza fue a buscar un central de Sporting Cristal para 2026. Lo fueron a buscar a Lutiger, a él le interesó, pero reaccionaron rápido y renovó. En Cristal tienen pensando el próximo año jugar con tres centrales. Ojo con esto, no es 3-5-2, sino 3-4-3, porque es con extremos. Si Cristal es Perú 2, van por Advíncula de cabeza", informó Diego Rebagliati.

Sporting Cristal se pronunció sobre Luis Advíncula

En una entrevista al programa "EnredadoSC", Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, reveló la situación real sobre fichar a Luis Advíncula para la temporada 2026.

"Luis (Advíncula) tiene un año más de contrato con Boca Juniors, lo que vemos todos es que no ha tenido mucha participación en al año. Es identificado con Cristal. No he conversado con él recientemente. Veremos el futuro de otra manera si accedemos a la fase de grupos de la Copa. Hablar algo como eso es generar expectativas y no quiero desenfocar a lo que es la necesidad en este momento. Estamos felices con el plantel que tenemos", informó.