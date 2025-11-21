Ex Sporting Cristal reveló que quiere ganar el 'Tetra' con Universitario el 2026: "Equipo grande"

El Torneo Clausura 2025 está por llegar a su fin y muchos de los clubes esperan hacer un balance respecto a sus objetivos esta temporada. Lo mismo sucede con algunos jugadores que lograron destacar como Jesús Castillo, quien tras fichar por Universitario de Deportes dejó en claro que tranquilamente puede ganarse el puesto como titular.

Ex Sporting Cristal quiere ganar el tetracampeonato con Universitario el 2026

Bajo ese escenario, a través de una reciente entrevista el exvolante de Gil Vicente aseguró sentirse bastante contento de haber aceptado la propuesta de los cremas a mitad de año, asimismo, no dudó en resaltar la grandeza del actual tricampeón del fútbol peruano.

Jesús Castillo llegó a Universitario procedente de Portugal/Foto: Instagram

"La verdad yo quiero jugar en un equipo grande, jugar con una hinchada. Quiero que tenga sentido jugar en un club que quiera ganar y gracias a Dios estoy aquí. Me siento muy feliz de haber llegado", sostuvo.

Por otro lado, el ex Sporting Cristal confesó que una de sus metas con Universitario es seguir haciendo una buena campaña el próximo año para conseguir el tetracampeonato y hacer historia en la Conmebol Libertadores, donde los merengues clasificaron como "Perú 1" tras lograr el título de este 2025.

"La humildad y el trabajo en equipo es lo que nos trajo hasta aquí. Cuando a uno no le toca jugar, nadie se molesta todos ponemos nuestro esfuerzo por el grupo. Queremos terminar invictos, ganar el tetra en 2026 y hacer una mejor Libertadores; a eso apuntamos", agregó.

Los números de Jesús Castillo con Universitario esta temporada

El pivote de 24 años registra 3 asistencias en 17 partidos con camiseta de Universitario de Deportes. Tras su arribo a Ate, Castillo dejó en claro su buen nivel y roce internacional, por ello, también se ganó la confianza del DT Jorge Fossati en la volante de la 'U'.