La Noche Crema 2026 se verá GRATIS por la señal abierta: ¿Dónde y en qué canal lo pasarán?

El próximo sábado 24 de enero, Universitario realizará su tradicional Noche Crema 2026, en el cual presentará en sociedad a todo su plantel y como partido de fondo enfrentará a la U de Chile. Hasta el momento, la gran interrogante era qué canal pasará y dónde ver podrá seguir todas las incidencias de este colosal evento. Hoy Franco Velazco confirmó la noticia.

De acuerdo a las palabras de Franco Velazco, administrador de Universitario, el partido de Universitario vs U de Chile se verá mediante TV Perú. Como se sabe, este canal es la cadena de televisión pública del Perú, propiedad del Estado y operada por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Es el primer canal de televisión del país y el de mayor cobertura nacional.

"Es un honor poder llevar nuestra Noche Crema a nivel nacional. A todas las regiones de nuestro país. Se convertiría Universitario en el primer club en poder transmitir en vivo y en directo a nivel nacional la Noche Crema 2026 con el propósito de fomentar el deporte… Por el alcance potente que tiene la señal de TV Perú a nivel nacional van a poder gozar un espectáculo de primer nivel, concierto en vivo, drones y el partido ante la U de Chile", precisó Franco Velazco.

¿Qué canal pasará la Noche Crema 2026?

Según Cinthia Ramírez, jefa institucional del IRTP, se creará el Canal D, el cual se estrenará con la Noche Crema 2026 que tendrá el enfrentamiento entre Universitario vs U de Chile."Estamos en coordinaciones para poder transmitir de forma exclusiva a nivel de todo el país. A través de todas nuestras plataformas vamos a poder llegar a todos los ciudadanos de nuestro país".

El nuevo "Canal D" está orientado a todos los deportes peruanos las 24 horas, que tendrá a Alberto Beingolea como una de las principales figuras dentro de la producción. "Un evento de la magnitud de la Noche Crema lo verán los chicos que antes no lo miraban".