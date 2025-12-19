Universitario vs U de Chile: precio y dónde comprar entradas para la Noche Crema 2026

Apenas terminó el torneo y Universitario ya planea en lo que será definir sus últimos fichajes en este mercado de pases pensando en lo que será la Noche Crema 2026. Como se sabe, en este evento presentarán a todo el plantel y posteriormente se medirán contra la U de Chile.

Universitario vs U de Chile: entradas y precio

Las entradas se venderán mediante la plataforma online de Ticketmaster y estos son los respectivos precios para la Noche Crema 2026:

Norte: S/. 50.00

Sur: S/. 50.00

Oriente: S/. 150.00 ( AGOTADO )

) Occidente Lateral: S/. 180.00

Occidente Central: S/. 250.00

Palco Monumental: S/. 150.00

Experiencia Crema: S/. 2000.00

Universitario vs U de Chile: fecha y hora

La fecha Confirmada de la Noche Crema 2026 está programado para disputarse el próximo 24 de enero en el Estadio Monumental U Marathon, Ate. El Canal de transmisión de este tradicional evento aún no ha sido confirmado. ¿Será por señal abierta?