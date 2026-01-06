Confirmado: Clubes de Liga 1 tomaron decisión clave con respecto al número de extranjeros
Los clubes de la Liga 1 acordaron una decisión clave sobre el número de futbolistas extranjeros permitidos, marcando un cambio importante para la próxima temporada.
El mercado de fichajes del fútbol peruano continúa en constante movimiento, con decisiones sorpresivas y clubes que buscan reforzarse de la mejor manera de cara a la nueva temporada de la Liga 1 2026. En ese contexto, uno de los aspectos que más dificultades genera en las instituciones es la correcta definición de sus jugadores extranjeros.
Clubes de Liga 1 tomaron decisión clave con respecto al número de extranjeros
En las últimas horas se conoció que los clubes de la Liga 1 tomaron una decisión clave y optaron por modificar el cupo de extranjeros permitido para la próxima temporada, una medida que tendrá un impacto directo en la conformación de los planteles y en la planificación deportiva de cada institución.
De acuerdo con lo informado por el periodista deportivo Kevin Pacheco, los clubes aprobaron por consenso aumentar a siete el número de futbolistas extranjeros permitidos por partido, sin importar si cuentan o no con jugadores nacionalizados inscritos previamente.
“Clubes aprobaron por mayoría aumentar el cupo de extranjeros a 7 en cancha, sin restricciones. Medida aplica para todos los equipos, incluso aquellos que tengan futbolistas nacionalizados. En las próximas horas se deberá realizar el anuncio oficial”, informó el citado comunicador a través de su cuenta de ‘X’.
Como se recuerda, el reglamento anterior establecía que los clubes nacionales solo podían inscribir hasta un máximo de seis jugadores extranjeros. Dicho cupo únicamente podía ampliarse a siete en el caso de que el equipo no contara con futbolistas nacionalizados dentro de su plantel.
¿Cómo impactará esta medida en el mercado de fichajes de Liga 1?
Esta medida resulta ser un gran alivio principalmente para los clubes más importantes del país como Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal. De hecho, en los últimos días, se conoció que el cuadro crema está esperando nacionalizar a algunos jugadores para poder realizar más fichajes. Por su parte, los blanquiazules y celestes pueden buscar un nuevo fichaje en el mercado extranjero.
Jugadores extranjeros de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal
- Alianza Lima: Eryc Castillo, Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Federico Girotti, Alan Cantero y Mateo Antoni.
- Universitario: Héctor Fértoli, Cain Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, José Carabalí y Sekou Gassama.
- Sporting Cristal: Cristiano Da Silva, Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Gabriel Santana, Santiago González y Felipe Vizeu.
