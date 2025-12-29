La primera imagen de Federico Girotti en Perú: pasó con éxito exámenes médicos de Alianza Lima

Alianza Lima ya tiene a su nuevo '9', es Federico Girotti y ya está más que confirmado, solo falta la firma del delantero y la oficialización del club. Tranquilamente lo hacen en algunas horas, porque el jugador acaba de pasar exámenes médicos de manera satisfactoria. El ex Talleres habría llegado al Perú a altas horas de la noche, por lo que no pudo ser captado en el aeropuerto.

"La primera imagen de Federico Girotti en Perú. Exámenes médicos aprobado y ahora viene la rúbrica con Alianza Lima", informó el periodista Gerson Cuba. El argentino se sumará a Luis Ramos como los nuevos delanteros de Alianza Lima. La lucha por el puesto está sumamente complicada porque también está Paolo Guerrero, que a pesar de estar por cumplir 42 años, fue el goleador del equipo en 2025.

Federico Girotti tenía más de una propuesta interesante en el extranjero, pero ya había manifestado de manera interna que quería jugar en Alianza Lima. Si bien no tuvo un gran año (anotó 4 goles en 2025), cree que ira por su revancha y tiene el objetivo de ser el mejor delantero de la Liga 1 en 2026.

El jugador mejor cotizado de la Liga 1

Según Transfermarkt, Federico Girotti tiene un valor de 2 millones de euros a los 26 años y acaba de desplazar a Santiago Gonzáles, jugador de Sporting Cristal, como el jugador mejor cotizado del torneo. El argentino que viste la celeste tiene un valor de 1,8 millones. En el tercer lugar se ubica el futbolista de Universitario, el volante Jairo Concha con un valor de 1,6 millones.

Alianza Lima compró el 50 %

El equipo blanquiazul se reforzó con el argentino, pero no compró la carta pase en su totalidad, solamente con el 50 %. La inversión sería de un poco más de 1,5 millones de dólares. Si Alianza Lima lo vende en un futuro deberá pagarle la mitad a Talleres de Argentina. El futbolista firmará un contrato hasta fines del 2028.