En Alianza Lima están decididos a conseguir el título de la Liga 1 en la temporada 2026, es por eso que se están convirtiendo en el equipo que más está invirtiendo en el mercado de pases. Ahora aseguraron la llegada de un jugador argentino, que también tenía la intención de probar suerte en el Perú para hacer historia. Veremos si aciertan con esta contratación.

"Federico Girotti tiene que hacerse los exámenes médicos entre lunes y martes para ser refuerzo de Alianza Lima. Hay acuerdo total para la compra del 50% a Talleres y contrato por los próximos 3 años", señaló el periodista Adriano Savalli. A las horas se confirmó que aterrizó en Perú a altas horas de la noches y HOY MISMO podría ser presentado de manera oficial.

Federico Girotti, delantero de Alianza Lima

Girotti, canterano de River Plate, ya le había manifestado al presidente de Talleres si intención de ser nuevo jugador de Alianza Lima y hasta habrían rechazado una oferta millonaria de México. Desde La Victoria se aseguraron el 50% del pase por los próximos tres años, pero no se descarta que consigan la totalidad para venderlo al extranjero.

¿Cuánto vale Federico Girotti?

Según Transfermarkt, el delantero argentino de 26 años está valorizado en 2 millones de euros. Cuando se haga oficial su fichaje con Alianza Lima se convertirá en el jugador mejor cotizado de la Liga 1. Veremos si su valor va acorde con su talento en el campo de juego. Él sabe que está en deuda, pues cerró la temporada 2025 con 4 goles.

Girotti se enamoró de Alianza Lima

Y todo empezó cuando Federico Girotti llegó con Talleres a Matute para un partido de Copa Libertadores. A pesar de que anotó un doblete no pudo salir victorioso, fue testigo del gran partido de Alianza Lima y la hinchada que no dejó de alentar hasta el final del encuentro. Este factor habría sido clave para que termine aceptando la oferta.