De Matute a la Serie A: ¿Cuánto ganará Alianza Lima con la venta de Freytes a Europa?

En las últimas horas se hizo oficial el interés del Bologna, equipo de la Serie A de Italia, por Juan Pablo Freytes. El ex Alianza Lima hizo una gran temporada con Fluminense, disputando hasta el Mundial de Clubes. Esto habría originado que tenga varias ofertas, pero la del equipo italiano es la mejor. Se está hablando de un monto cercano a los 8 millones de euros.

"Recordemos que Alianza Lima posee el 30% de su pase y, si la operación se realiza por la cifra que mencionan algunos medios italianos y brasileños (8 millones de euros), el cuadro íntimo podría recibir aproximadamente 2.8 millones de dólares (2.4 millones de euros)", informó el periodista Gerson Cuba. Desde Matute se frotan las manos, quieren que se cierre el trato de una vez.

Juan Pablo Freytes en su presentación con Alianza Lima

Este monto no es el único que ha ganado a Alianza Lima desde que compró a Juan Pablo Freytes. Los victorianos adquirieron el 100% de su carta pase a cambio de 700 mil dólares y la inversión valió la pena. Una temporada le bastó para destacar en la Copa Libertadores y recibir la llamada de Fluminense de Brasil.

¿Cuánto ganará Alianza con al venta de Freytes a Bologna?

Alianza Lima obtendría un beneficio total aproximado de 5 millones de euros por Juan Pablo Freytes tras concretarse su venta al Bologna. Esta cifra suma los 2.7 millones ya recibidos de Fluminense más el 30% de plusvalía por su traspaso a Europa. El negocio es redondo para el club, pues inicialmente invirtió solo 700 mil dólares por su pase, como mencionamos anteriormente.

¿Qué falta para que sea vendido a Europa?

Según la información de los medios de Brasil, el defensa argentino ya llegó a un acuerdo con Bologna y ahora está esperando que Fluminense resuelva el tema de su venta. En el primer intento rechazaron la oferta por considerarla muy baja, pero la mejoraron y estarían muy cerca de dar el visto bueno para su salida.