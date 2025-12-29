¡Golpe! Ex Universitario da el batacazo y firma por mítico club de Liga 1 2026: "Nuevo jugador"

El mercado de pases de la Liga 1 2026 presenta una gran novedad con uno de los inquilinos como FC Cajamarca. Se trata de un exfutbolista de Universitario de Deportes, que luego de tener un rendimiento aceptable a lo largo del 2025, ahora optará por esta institución que promete ser la revelación del torneo local.

Ex Universitario jugará en club de la Liga 1 2026

Nos referimos a Keyvin Paico, futbolista que se desempeña como centrocampista o pivote y que tuvo su pasado en las divisiones menores de Universitario de Deportes. Pese a su estadía en Ate, el jugador tomó otros rumbos para seguir ligado al balompié nacional. Ahora, tras su buen nivel en Comerciantes Unidos, remece el mercado con su llegada a FC Cajamarca.

Según pudo informar el periodista Gerson Cuba, este futbolista culminó contrato con el conjunto de 'Cutervo' y ahora optará por un nuevo reto profesional con uno de los inquilinos de la Liga 1 2026 como FC Cajamarca. Es claro que habrán nuevos clubes para el siguiente año, por lo que quiere armarse de la mejor manera para competir jornada a jornada.

Keyvin Paico, ex Universitario, será nuevo jugador de FC Cajamarca tras dejar Comerciantes Unidos.

Durante la temporada 2025, Keyvin Paico afrontó un total de 24 partidos con Comerciantes Unidos en la Liga 1. Sumó 1614 minutos entre Apertura y Clausura, teniendo mayor presencia en el primer certamen del campeonato local.

¿En qué clubes jugó Keyvin Paico?

Universitario

Cantolao

Deportivo Llacuabamba

Deportivo Coopsol

Alfonso Ugarte

Comerciantes Unidos

Valor de mercado de Keyvin Paico

Según el portal "Transfermarkt", Keyvin Paico tiene un valor de mercado de 250 mil euros a sus 30 años de edad. Es el mejor registro que viene teniendo el futbolista en lo que va de su carrera profesional, por lo que espera seguir creciendo el 2026 con su nuevo equipo FC Cajamarca.