Estuvo varios años en Universitario y ahora se confirmó que jugará la Liga 2 en César Vallejo

Los movimientos en el mercado de pases no se detienen, tanto en la Liga 1 como en la Liga 2. Con su objetivo de volver a la máxima división del fútbol peruano, César Vallejo quiere conformar un equipo altamente competitivo para la temporada 2026.

Mediante sus redes sociales, César Vallejo informó que Ángel Romero renovó su vínculo contractual por todo el 2026. De esa manera, el volante de 35 años será uno de los pilares en el equipo de 'Chemo' Del Solar.

"Continúa con nosotros para darlo todo en esta temporada y ayudar al equipo a lograr el ascenso. ¡Vamos con fuerza y corazón!", expresó el conjunto 'Poeta'.

Ángel Romero

Ángel Romero continuará en César Vallejo.

Ángel Romero surgió de las divisiones menores de Universitario

Ángel Romero es un jugador que salió de las divisiones menores de Universitario de Deportes. Estuvo en la reserva y defendió por varias temporadas la camiseta del cuadro crema a nivel profesional.

Según registros de Transfermarkt, el volante disputó 188 partidos con Universitario de Deportes, anotó 4 goles y brindó la misma cantidad en asistencias.

Además, también pasó por Binacional, Melgar, Cienciano, César Vallejo y UTC. Ahora, Ángel intentará regresar a César Vallejo a la máxima división del balompié nacional.

