Los 'pobres' números de Sekou Gassama que desilusionan a los hinchas de Universitario
El delantero senegalés llega de una para de casi medio año, pero será será el referente en ataque de Universitario.
Universitario no ha tenido suerte a la hora de contratar delanteros extranjeros. No quedaron a gusto con Diego Dorregaray y tampoco con Diego Churín. Ahora la nueva apuesta es Sekou Gassama, delantero senegalés español que viene de jugar en la Segunda División de España. Esta es la apuesta arriesgada del cuadro crema.
Este delantero de 30 años sería un pedido de Javier Rabanal, DT español que viene de ser anunciado tras su salida de Independiente del Valle. El reemplazo de Fossati cree y confía que Gassama es el candidato ideal para ser el '9' en busca del tetracampeonato. Lo que pasa es que sus números no son del todo convincentes.
Sekou Gassama no juega desde junio del 2025 y cerró el año 2025 solo con dos golos anotados. Lo más preocupante es la cantidad de goles que registra a su edad. Son un total de 45 goles en 184 partidos. Para ser el tricampeón de la Liga 1, Universitario hubiera hecho un esfuerzo para traer a un '9' de buen presente en Sudamérica.
Estadísticas Sekou Gassama en su carrera profesional | Vía Dato Crema
Ya fue presentado en Universitario
Garra, presencia y gol. Con estas palabras presentaron a Sekou Gassama oficialmente en el equipo crema. El delantero estaría llegando en Perú la primera semana de enero y pasaría exámenes médicos antes de firmar su contrato. El senegalés se suma al ataque ya conformado por jugadores como Alex Valera y José Rivera.
