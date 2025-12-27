- Hoy:
Campeón del Perú enloquece y despide a 17 futbolistas para la temporada 2026
¡Consumido por la locura! Campeón del fútbol peruano dejó sin palabras a sus hinchas tras haber anunciado la salida de 17 futbolistas en el mercado de pases.
¡Sorpresa total! Campeón del fútbol peruano se dejó llevar por un arrebato de locura y despidió a 17 de sus futbolistas en el presente mercado de pases, dejando un plantel sumamente reducido de cara a la temporada 2026, en la que intentará llevarse el título nacional. Ahora la conocida institución deportiva deberá comenzar a realizar fichajes para poder competir el año entrante.
Nos referimos a la Universidad César Vallejo, que tras no conseguir el objetivo de ascender a la Liga 1 decidió hacer una purga enorme y deshacerse de la mayoría de su equipo. Mediante las redes sociales, precisamente en su cuenta oficial de 'X', el cuadro de Trujillo envió un mensaje anunciando la partida de sus jugadores.
"Se cierra una etapa y solo queda agradecer el profesionalismo y la entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos", mencionó al UCV, dejando claro que los 17 futbolistas no continuarán en el plantel 'Poeta' luego de no haber rendido como se esperaba en la última temporada.
César Vallejo despidió a 17 futbolistas.
¿Cuándo anunciará César Vallejo a sus refuerzos?
Poco después de anunciar la salida de sus futbolistas, el club emitió un comunicado revelando lo siguiente: "A partir de mañana estaremos revelando uno por uno a los jugadores que formarán parte de nuestro equipo para la temporada 2026, de retorno a la Primera División. ¡Prepárense para conocer a los que nos llevarán a la gloria!".
Asimismo, vale precisar que la Universidad César Vallejo recientemente promovió a un lateral derecho de sus canteras. Se trata de Jailson Mathey, defensor de apenas 18 años que esta campaña buscará ascender a la Primera División del fútbol peruano.
