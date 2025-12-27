Melgar rompe el mercado con futbolista de selección que jugó en el Sporting de Lisboa

El mercado de fichajes en la Liga 1 ha comenzado a moverse desde hace unas semanas, y Melgar acaba de dar un verdadero batacazo contratando a un futbolista de selección nacional con paso por el Sporting de Lisboa, club de la Primera División de Portugal. El elenco rojinegro quiere salir campeón del fútbol peruano este 2026 y está preparándose de la mejor manera.

De momento, el 'Dominó' ha realizado cuatro incorporaciones para la temporada entrante, y el último de ellos es Jesús Alcántar. Se trata de un potente defensor central de apenas 22 años que llega procedente del Necaxa de la Liga MX (México) y que este año disputó apenas 7 partidos entre el Torneo Apertura y Clausura del fútbol azteca. El futbolista mexicano promete romperla en el Perú y ya fue anunciado oficialmente.

"¡Bienvenido, Jesús! Defensor central mexicano de 22 años, proveniente del Necaxa de la Liga MX, con convocatorias a la selección mexicana Sub-23 y a la selección absoluta, además de un paso formativo por el Sporting de Lisboa Sub-21", indicó Melgar mediante su cuenta oficial de 'X', desatando así la euforia de toda su hinchada en las redes sociales.

¿En qué clubes ha jugado Jesús Alcántar?

El defensa mexicano no ha jugado en muchos clubes, es más, a nivel profesional únicamente ha contado con minutos en el Necaxa, donde debutó en la temporada 2023.

Cimarrones TDP

Necaxa Sub-20

Sporting de Lisboa B

Necaxa

Melgar

¿Cuál es el valor de Jesús Alcántar?

Actualmente, Jesús Alcántar tiene un valor de 500 mil euros en el mercado de transferencias y es la mayor cotización que ha tenido el central en toda su carrera profesional. En caso destaque esta campaña con Melgar de Arequipa tanto en la Liga 1 como Copa Sudamericana, su precio subirá.