Juan Reynoso sorprende a todo Melgar: deja fuera a un seleccionado y lo presta a otro club
El DT Juan Reynoso tomó radical decisión con un futbolista de selección peruana para la temporada 2026 en la que buscará el título nacional.
La Liga 1 2025 terminó y ahora todos los equipos se enfocan en lo que será la temporada 2026 donde lucharán por el título nacional, otros alcanzar un cupo a un torneo internacional. En ese contexto, FBC Melgar ya planifica su plantel de la mano de su entrenador Juan Reynoso.
PUEDES VER: Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora jugará en Segunda el 2026: "Bienvenido"
Precisamente, se conoció una importante decisión que tomó con respecto a uno de sus pupilos con miras a su próxima campaña donde espera revertir la situación del club en los últimos años, logrando alzar la copa como Universitario de Deportes. La medida captó la atención de los aficionados.
Juan Reynoso y una sorpresiva decisión sobre un futbolista
“El comando técnico de Melgar optó por prestar a Alexis Arias para la temporada 2026. El volante maneja diversas opciones en el torneo local, las cuales viene evaluando”, dio a conocer el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa en su cuenta de X. De esta manera, el futuro del ‘Chaka’ está cada vez más lejos de Arequipa.
Alexis Arias es una de las piezas clave de Melgar
Cabe recordar que el mencionado jugador ha sido convocado a la selección peruana en más de una ocasión, por lo que su experiencia en cualquier otro equipo del balompié nacional será de mucha ayuda. En la volante del cuadro ‘rojinegro’ fue una pieza importante cada vez que le tocó estar.
Pero al parecer no será el único en irse del ‘Dominó’, pues hay otros jugadores que se encuentran en observación como Abraham Aguinaga, Yimy Gamero, Nicolás Figueroa y Deval Muñoz. El extécnico de la Blanquirroja se enfoca en la reestructuración del plantel arequipeño.
Alexis Arias puede dejar de ser futbolista de Melgar
Alexis Arias: valor en el mercado
Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Alexis Arias tiene un valor en el mercado actual de 400 mil €.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90