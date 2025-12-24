Juan Reynoso sorprende a todo Melgar: deja fuera a un seleccionado y lo presta a otro club

La Liga 1 2025 terminó y ahora todos los equipos se enfocan en lo que será la temporada 2026 donde lucharán por el título nacional, otros alcanzar un cupo a un torneo internacional. En ese contexto, FBC Melgar ya planifica su plantel de la mano de su entrenador Juan Reynoso.

Precisamente, se conoció una importante decisión que tomó con respecto a uno de sus pupilos con miras a su próxima campaña donde espera revertir la situación del club en los últimos años, logrando alzar la copa como Universitario de Deportes. La medida captó la atención de los aficionados.

Juan Reynoso y una sorpresiva decisión sobre un futbolista

“El comando técnico de Melgar optó por prestar a Alexis Arias para la temporada 2026. El volante maneja diversas opciones en el torneo local, las cuales viene evaluando”, dio a conocer el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa en su cuenta de X. De esta manera, el futuro del ‘Chaka’ está cada vez más lejos de Arequipa.

Alexis Arias es una de las piezas clave de Melgar

Cabe recordar que el mencionado jugador ha sido convocado a la selección peruana en más de una ocasión, por lo que su experiencia en cualquier otro equipo del balompié nacional será de mucha ayuda. En la volante del cuadro ‘rojinegro’ fue una pieza importante cada vez que le tocó estar.

Pero al parecer no será el único en irse del ‘Dominó’, pues hay otros jugadores que se encuentran en observación como Abraham Aguinaga, Yimy Gamero, Nicolás Figueroa y Deval Muñoz. El extécnico de la Blanquirroja se enfoca en la reestructuración del plantel arequipeño.

Alexis Arias puede dejar de ser futbolista de Melgar

Alexis Arias: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Alexis Arias tiene un valor en el mercado actual de 400 mil €.