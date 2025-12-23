0

Campeón con Alianza Lima muy cerca de firmar por UTC para la campaña 2026: "Jugar hasta..."

¿Sorpresa en el mercado? Este futbolista que supo salir campeón con Alianza Lima, jugaría la próxima temporada en UTC y además habló de su retiro del fútbol.

Wilfredo Inostroza
Fue campeón con Alianza Lima y apunta a firmar por UTC
Fue campeón con Alianza Lima y apunta a firmar por UTC | Composición: Líbero
A lo largo de la historia de Alianza Lima, son muchos los nombres que han marcado época, mientras que otros obtuvieron algún título, aunque quedaron muy poco en el recuerdo de los aficionados blanquiazules, por ejemplo, Manuel Heredia.

Javier Méndez jugó en Peñarol durante la campaña 2025

El experimentado portero siempre dijo que era hincha del cuadro victoriano, pero solamente jugó solo dos temporadas entre 2013 y 2014. Luego de su paso por Matute, el jugador ha estado en diferentes equipos del interior del país y con actuaciones regulares.

Manuel Heredia

Manuel Heredia siendo arquero de Alianza Lima.

El guardameta ha militado en UTC durante 2025 y dejó entrever que la próxima temporada podría ser su última temporada en el fútbol profesional.

"Mi plan a futuro era jugar hasta los 40, el próximo año los cumplo (el 9 de enero). No pensé llegar en la esta forma, física y deportivamente, ya que estuve entrenando en doble horario", dijo Heredia en el programa Palco VIP.

Asimismo, el golero reveló que la prioridad para su renovación la tiene el 'Gavilán norteño', pero reveló que tiene otras ofertas para jugar sus últimos partidos en Primera División.

"A esperar lo que pueda pasar. El fútbol es muy cambiante, las propuestas también. Estoy en una etapa en donde ya no estoy para moverme a cualquier sitio. La prioridad la va a tener UTC porque es lo que me planifiqué" , agregó.

Manuel Heredia fue campeón del Torneo del Inca con Alianza Lima

Manuel Heredia solo ganó un título con Alianza Lima y fue el descontinuado Torneo del Inca. Este trofeo lo obtuvo en la campaña 2014, cuando venció en la final a Universidad San Martín por penales.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

