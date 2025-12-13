Juan Reynoso dio rotundo comentario sobre Jeriel De Sentis tras fichar por Melgar: "Es un..."

Jeriel De Santis fue anunciado como nuevo fichaje de FBC Melgar para la temporada 2026 de la Liga 1 por pedido expreso de Juan Reynoso. Tras el anuncio oficial, el entrenador del equipo arequipeño emitió un contundente comentario sobre el delantero peruano-venezolano.

Juan Reynoso dio fuerte opinión sobre el fichaje de Jeriel De Santis a FBC Melgar

En la conferencia de prensa, Reynoso fue consultado sobre por qué consideró a De Santis para ficharlo en Melgar y que sea el delantero del equipo para la Liga 1 del 2026.

Juan Reynoso dejó en claro que investigó mucho sobre Jeriel De Santis para concretar su fichaje, y comprende que a veces es necesario aprovechar los grandes momentos de los futbolistas, como en el caso del ahora exgoleador del fútbol venezolano.

Video: Daniel Rodríguez Hinojosa

"Son entendibles las dudas, pero lo que nos avala son los hechos; es una contratación particularmente pedida por mí. Yo, la verdad, he investigado no solo en Venezuela, sino también aquí, y he tenido las mejores referencias. Sé que el fútbol es presente, lo que más me interesa. Él viene a aportar, a competir y a elevar la competencia. Sus números este último año han sido muy buenos; en casi 35 partidos ha hecho 14 goles y, de acuerdo a los minutos que ha jugado, el porcentaje de goles es muy alto. Me ilusiona mucho, sobre todo su predisposición; está con muchas ganas de demostrar quién es Jeriel De Santis", dijo en primera instancia.

"Lo veo jugando en punta; puede jugar un poquito más adelante o más atrás. Es un jugador de distintas características a las que tenemos hoy en el plantel: pivotea, aguanta bien, se mueve muy bien entre líneas y hace muy bien el tercer hombre para la llegada de los de atrás", acotó.

Reynoso se rindió ante De Santis por su gran juego como 9 de área, y es por eso que buscará que el futbolista se sienta en confianza para que siga demostrando su cuota goleadora, pero ahora en Melgar.

Jeriel De Santis, de 23 años, pertenecía al Caracas FC, donde participó en la Liga venezolana y la Copa Sudamericana. Durante estas competencias, logró anotar 9 goles en total durante la temporada 2025, lo que le valió ser fichado por el cuadro arequipeño.