Partidos de hoy EN VIVO, martes 6 de enero: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos de hoy en vivo para este martes 6 de enero. Tenemos acción en la Copa Africana de Naciones y Premier League.

Sandra Morales
Agenda completa de partidos para este martes 6 de enero de 2026
Agenda completa de partidos para este martes 6 de enero de 2026 | FOTO: LIBERO
Este martes 6 de enero de 2026 tenemos una importante programación de partidos en vivo en los grandes torneos del mundo. Para ello, aquí te dejamos los duelos más entretenidos que podrán disfrutar. Tenemos desde Premier League hasta Copa Africana de Naciones. Consulta el horario y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
15:00West Ham vs Nottingham ForestESPN, Disney+

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Pisa vs ComoESPN, Disney+
12:00Lecce vs RomaESPN, Disney+
14:45Sassuolo vs JuventusESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Taça da Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Sporting CP vs Vitória GuimarãesDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Granada vs Rayo VallecanoWin Play

Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Argelia vs Congo DRWin Sports, Zapping
14:00Costa de Marfil vs Burkina FasoWin Sports, Zapping

Hora de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

