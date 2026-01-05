Partidos de hoy EN VIVO, martes 6 de enero: programación y dónde ver fútbol online
Programación de los partidos de hoy en vivo para este martes 6 de enero. Tenemos acción en la Copa Africana de Naciones y Premier League.
Este martes 6 de enero de 2026 tenemos una importante programación de partidos en vivo en los grandes torneos del mundo. Para ello, aquí te dejamos los duelos más entretenidos que podrán disfrutar. Tenemos desde Premier League hasta Copa Africana de Naciones. Consulta el horario y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|West Ham vs Nottingham Forest
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Pisa vs Como
|ESPN, Disney+
|12:00
|Lecce vs Roma
|ESPN, Disney+
|14:45
|Sassuolo vs Juventus
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Taça da Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Sporting CP vs Vitória Guimarães
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Granada vs Rayo Vallecano
|Win Play
Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Argelia vs Congo DR
|Win Sports, Zapping
|14:00
|Costa de Marfil vs Burkina Faso
|Win Sports, Zapping
Hora de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
