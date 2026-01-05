Partidos de hoy EN VIVO, martes 6 de enero: programación y dónde ver fútbol online

Este martes 6 de enero de 2026 tenemos una importante programación de partidos en vivo en los grandes torneos del mundo. Para ello, aquí te dejamos los duelos más entretenidos que podrán disfrutar. Tenemos desde Premier League hasta Copa Africana de Naciones. Consulta el horario y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 West Ham vs Nottingham Forest ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Serie A

HORARIO PARTIDOS TV 9:00 Pisa vs Como ESPN, Disney+ 12:00 Lecce vs Roma ESPN, Disney+ 14:45 Sassuolo vs Juventus ESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Taça da Liga Portugal

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Sporting CP vs Vitória Guimarães DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIO PARTIDOS TV 13:00 Granada vs Rayo Vallecano Win Play

Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones

HORARIO PARTIDOS TV 11:00 Argelia vs Congo DR Win Sports, Zapping 14:00 Costa de Marfil vs Burkina Faso Win Sports, Zapping

Hora de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.