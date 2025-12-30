Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: programación de partidos de la fecha 11
La competencia de la Liga Peruana de Vóley llega a su jornada 11 con enfrentamientos intensos, los que pueden mover la clasificación.
No hay descansos en la Liga Peruana de Vóley y en medio de las fiestas de fin de año encienden más la competencia con partidos de pronóstico reservados, que corresponden a la jornada 11, en el que habrá duelo intenso entre Alianza Lima vs Regatas, Universitario ante Deportivo Wanka, mientras que San Martín se medirá frente a Kazoku No Perú.
En la fecha anterior hubo resultados sorpresivos como la caída de las 'blanquiazules' ante las 'santas', además las 'pumas' superaron con amplia diferencia a Regatas. Por lo que hay importantes cambios en la tabla de posiciones, considerando además, que el Comité de Apelaciones de la Federación Peruana de Vóley le dio la razón a Universitario y quitó 3 puntos a Alianza.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley: fecha 11
Sábado 3 de enero
- San Martín vs Kazoku No Perú - 2:30 p.m.
- Circolo Sportivo vs Deportivo Géminis - 5:00 p.m.
- Universitario vs Deportivo Wanka - 7:00 p.m.
Domingo 4 de diciembre
- Deportivo Soan vs Olva Latino - 12:30 p.m.
- Atlético Atenea vs Rebaza Acosta - 3:00 p.m.
- Alianza Lima vs Regatas Lima - 5:00 p.m.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Femenino
Sigue la clasificación actualizada de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026:
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|SETS
|1. Universitario*
|10
|27
|29-7
|2. San Martín
|10
|27
|29-11
|2. Alianza Lima*
|10
|24
|25-8
|4. Geminis
|10
|17
|21-16
|5. Regatas Lima
|10
|16
|22-16
|6. Atenea
|10
|16
|20-19
|7. Circolo
|10
|15
|20-21
|8. Rebaza Acosta
|10
|11
|16-23
|9. Olva Latino
|10
|9
|15-24
|10. Kazoku No Peru
|10
|7
|10-26
|11. Deportivo Soan
|10
|7
|13-27
|12. Wanka
|10
|4
|6:28
- *Alianza Lima perdió 3 puntos por alineación indebida
- * Universitario sumó 3 puntos por la alineación indebida de Alianza.
- Vale precisar que la FPV le dio un triunfo a Universitario sobre Alianza Lima por 3-0 con parciales de 25-0: 25-0 y 25-0.
