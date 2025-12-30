Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: programación de partidos de la fecha 11

No hay descansos en la Liga Peruana de Vóley y en medio de las fiestas de fin de año encienden más la competencia con partidos de pronóstico reservados, que corresponden a la jornada 11, en el que habrá duelo intenso entre Alianza Lima vs Regatas, Universitario ante Deportivo Wanka, mientras que San Martín se medirá frente a Kazoku No Perú.

En la fecha anterior hubo resultados sorpresivos como la caída de las 'blanquiazules' ante las 'santas', además las 'pumas' superaron con amplia diferencia a Regatas. Por lo que hay importantes cambios en la tabla de posiciones, considerando además, que el Comité de Apelaciones de la Federación Peruana de Vóley le dio la razón a Universitario y quitó 3 puntos a Alianza.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: fecha 11

Sábado 3 de enero

San Martín vs Kazoku No Perú - 2:30 p.m.

Circolo Sportivo vs Deportivo Géminis - 5:00 p.m.

Universitario vs Deportivo Wanka - 7:00 p.m.

Domingo 4 de diciembre

Deportivo Soan vs Olva Latino - 12:30 p.m.

Atlético Atenea vs Rebaza Acosta - 3:00 p.m.

Alianza Lima vs Regatas Lima - 5:00 p.m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Femenino

Sigue la clasificación actualizada de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026:

EQUIPOS PJ PTS SETS 1. Universitario* 10 27 29-7 2. San Martín 10 27 29-11 2. Alianza Lima* 10 24 25-8 4. Geminis 10 17 21-16 5. Regatas Lima 10 16 22-16 6. Atenea 10 16 20-19 7. Circolo 10 15 20-21 8. Rebaza Acosta 10 11 16-23 9. Olva Latino 10 9 15-24 10. Kazoku No Peru 10 7 10-26 11. Deportivo Soan 10 7 13-27 12. Wanka 10 4 6:28