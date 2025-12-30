0

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: programación de partidos de la fecha 11

La competencia de la Liga Peruana de Vóley llega a su jornada 11 con enfrentamientos intensos, los que pueden mover la clasificación.

Liga Peruana de Vóley jugarán la fecha 11.
No hay descansos en la Liga Peruana de Vóley y en medio de las fiestas de fin de año encienden más la competencia con partidos de pronóstico reservados, que corresponden a la jornada 11, en el que habrá duelo intenso entre Alianza Lima vs Regatas, Universitario ante Deportivo Wanka, mientras que San Martín se medirá frente a Kazoku No Perú.

En la fecha anterior hubo resultados sorpresivos como la caída de las 'blanquiazules' ante las 'santas', además las 'pumas' superaron con amplia diferencia a Regatas. Por lo que hay importantes cambios en la tabla de posiciones, considerando además, que el Comité de Apelaciones de la Federación Peruana de Vóley le dio la razón a Universitario y quitó 3 puntos a Alianza.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: fecha 11

Sábado 3 de enero

  • San Martín vs Kazoku No Perú - 2:30 p.m.
  • Circolo Sportivo vs Deportivo Géminis - 5:00 p.m.
  • Universitario vs Deportivo Wanka - 7:00 p.m.

Domingo 4 de diciembre

  • Deportivo Soan vs Olva Latino - 12:30 p.m.
  • Atlético Atenea vs Rebaza Acosta - 3:00 p.m.
  • Alianza Lima vs Regatas Lima - 5:00 p.m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Femenino

Sigue la clasificación actualizada de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026:

EQUIPOSPJPTSSETS
1. Universitario*102729-7
2. San Martín102729-11
2. Alianza Lima*102425-8
4. Geminis101721-16
5. Regatas Lima101622-16
6. Atenea101620-19
7. Circolo101520-21
8. Rebaza Acosta 101116-23
9. Olva Latino 10915-24
10. Kazoku No Peru10710-26
11. Deportivo Soan10713-27
12. Wanka1046:28
  • *Alianza Lima perdió 3 puntos por alineación indebida
  • * Universitario sumó 3 puntos por la alineación indebida de Alianza.
  • Vale precisar que la FPV le dio un triunfo a Universitario sobre Alianza Lima por 3-0 con parciales de 25-0: 25-0 y 25-0.

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

