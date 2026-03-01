¿Vuelve? Universitario envía inesperado mensaje sobre Rodrigo Ureña: "Hoy está..."

Uno de los pilares que tuvo Universitario de Deportes durante su tricampeonato de la Liga 1 fue Rodrigo Ureña, mediocampista chileno que se ganó la titularidad absoluta en el club debido a su buen juego y temperamento aguerrido. Ahora, tras haberse marchado a Milllonarios de Colombia, la institución estudiantil sorprendió con un mensaje sobre su exfutbolista.

Como sabemos, el objetivo del 'Pitbull' siempre fue migrar a una liga más competitiva y lo consiguió al marcharse al país 'cafetero', donde viene teniendo buenas actuaciones y se ha ganado el cariño de la hinchada. En ese sentido, hoy es un día sumamente especial para el exmerengue.

Resulta que este 1 de marzo es onomástico del tricampeón con Universitario de Deportes, por lo que el cuadro crema le envió un afectuoso mensaje mediante sus redes sociales, causando la algarabía de los hinchas alrededor del Perú. "Hoy está de cumpleaños Rodrigo Ureña Reyes, ex mediocampista de Universitario y tricampeón nacional con la 'U'", indicó.

Rodrigo Ureña fue clave en Universitario.

Rodrigo Ureña de esta forma cumplió 33 años y sigue jugando en un buen nivel, por lo que constantemente es seguido por la selección chilena, sobre todo ahora que la 'Roja' necesita nuevos valores para buscar la clasificación al próximo Mundial luego del fracaso que significó el último proceso clasificatorio.

¿En qué clubess ha jugado Rodrigo Ureña?

Estos han sido sus clubes: