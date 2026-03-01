- Hoy:
¿Ni la Green Card protege a los inmigrantes? El caso de un padre de tres hijos con residencia legal en EE. UU., a quien ICE SE NIEGA A LIBERAR
Un error de juventud ahora amenaza a un padre de tres hijos, a pesar de haber vivido legalmente y construido su vida con esfuerzo en EE. UU.
Un hombre de 39 años, legalmente residente en Estados Unidos y padre de tres hijos, permanece bajo custodia del ICE desde hace casi cuatro meses. Fue arrestado en un aeropuerto de Texas debido a un error que cometió cuando era adolescente, y su familia asegura que esta situación les provoca un gran sufrimiento.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en residencias universitarias: Universidad de Columbia denuncia que el ICE MINTIÓ para detener a una alumna
Padre con Green Card y tres hijos enfrenta detención por parte de ICE
Curtis James Wright, nacido en Canadá y residente legal en Estados Unidos desde la infancia, fue retenido el 6 de noviembre en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston al regresar de un viaje de negocios en México. Según reportes citados por The Times of India, las autoridades lo llevaron a una revisión secundaria y posteriormente informaron a su prometida que sería trasladado a un centro de detención del ICE.
Actualmente, Wright se encuentra en el Centro de Procesamiento del Sur de Texas, cerca de San Antonio, donde espera su audiencia de inmigración. Su familia asegura que la causa se remonta a un cargo menor por posesión de drogas de hace más de dos décadas, cuando Wright tenía 17 años, y que "el caso fue resuelto en ese momento", según declaró su padre, quien también señaló que Curtis ha renovado su Green Card sin inconvenientes en múltiples ocasiones durante los últimos años, tal como reporta The Times of India.
Impacto familiar y batalla legal contra la detención
La familia de Wright afirma que la separación tuvo un fuerte impacto emocional. Desde el centro de detención, Wright describió la situación: "Nada de esto ha sido agradable. La separación de mi familia ha sido miserable", según The Times of India. Su prometida señaló que su hija de 18 meses llama a su padre todos los días, lo que ha aumentado la angustia en el hogar.
Además de sus responsabilidades familiares, Wright ha buscado apoyar a otros detenidos enseñando inglés y compartiendo materiales, lo que llevó a que algunos lo llamen "profesor", según la campaña de recaudación de fondos que sus allegados lanzaron para cubrir sus honorarios legales.
Los abogados de Wright presentaron un recurso de hábeas corpus el mes pasado, argumentando que su detención es inconstitucional y que no representa un riesgo de fuga. A pesar de estos esfuerzos y de la descripción de su familia como un padre dedicado, ICE aún no ha respondido públicamente a las solicitudes de comentarios de los medios, según The Times of India.
