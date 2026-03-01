- Hoy:
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en residencias universitarias: Universidad de Columbia denuncia que el ICE MINTIÓ para detener a una alumna
La detención de Elmina Aghayeva en su propio campus evidencia la vulnerabilidad de los estudiantes internacionales ante las acciones del ICE en Estados Unidos.
La Universidad de Columbia, en Nueva York, denunció un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) que, bajo el pretexto de buscar a "una persona desconocida", irrumpió en una residencia estudiantil y detuvo a la alumna Elmina Aghayeva, originaria de Azerbaiyán. La rectora interina, Claire Shipman, calificó el incidente como una acción ilegal y señaló que los agentes habrían utilizado información falsa para ingresar al campus, según informó El País.
El DHS detuvo a una estudiante en la Universidad de Columbia, alegando buscar a "una persona desconocida".
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en Nueva York: hallan el cuerpo de un refugiado en Buffalo luego de ser ABANDONADO por agentes de la CBP
La Universidad de Columbia acusa al ICE de mentir para detener a una estudiante inmigrante
El arresto ocurrió a las 6:30 a. m., hora local, y fue confirmado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, así como por el propio ICE. Aghayeva fue liberada horas después, tras gestiones coordinadas entre la oficina del congresista Adriano Espaillat y la del alcalde, según publicó el representante demócrata en X. Espaillat calificó de "embuste" la manera en que los agentes accedieron al edificio.
En un comunicado, el DHS afirmó que Aghayeva, cuya visa estudiantil fue cancelada en 2016, no tenía apelaciones ni solicitudes pendientes y que los administradores del edificio permitieron la entrada de los agentes. Sin embargo, Shipman sostuvo: "Según la información que tenemos, los agentes federales hicieron declaraciones falsas para poder entrar en el edificio con el fin de buscar a una 'persona desaparecida'", según informó El País.
Estudiantes internacionales en riesgo por operativos del ICE
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también denunció en redes sociales que los agentes mintieron para ingresar a la residencia privada de la estudiante. Este hecho se suma a la creciente preocupación en Columbia por la seguridad en el campus, especialmente tras las protestas propalestinas de 2023-2024, que llevaron al cierre total de zonas públicas y al refuerzo del personal de seguridad.
El incidente reaviva el debate sobre la protección de estudiantes internacionales frente a operativos migratorios en universidades estadounidenses. La detención de Aghayeva se suma a casos previos, como el del activista Mahmoud Khalil, arrestado por el ICE en Columbia, lo que refuerza la alerta para inmigrantes en residencias universitarias, según informó El País.
