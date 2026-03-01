Se fue de Universitario y ahora remece el mercado firmando por histórico club: "Bienvenido"

Universitario de Deportes ha tenido varios futbolistas en sus divisiones menores; sin embargo, muchos han debido marcharse debido a la falta de oportunidades en el primer equipo. A pesar de ello, actualmente se destacan como jugadores en clubes históricos. Un ejemplo de esto es Luis Chávez, quien, tras su paso por el equipo merengue, fue presentado en Unión Huaral de la Liga 3.

Futbolista dejó Universitario y ahora firmó por histórico club por todo el 2026

Chávez, defensor central, fue anunciado como el flamante fichaje de Unión Huaral con el claro objetivo de convertirse en uno de los principales jugadores para llevar al club histórico al ascenso en la segunda división del fútbol peruano.

Es por eso que el equipo huaralino decidió presentarlo ante todos sus hinchas a través de sus redes sociales como un jugador que regresa a su antiguo equipo y que ahora llega con trayectoria y liderazgo.

Luis Chávez, exjugador de Universitario, es nuevo futbolista de Unión Huaral por todo el 2026.

"La casa vuelve a abrirle las puertas a uno de los nuestros: Luis regresa al Unión Huaral para defender nuevamente la blanca y roja", comenzaron escribiendo.

"Tras su paso por distintos clubes y una etapa de maduración futbolística, regresa más fuerte, más rápido y más sólido, listo para aportar jerarquía y carácter en la última línea", continuaron.

"Pero más allá del juego, hay algo que no cambió: su amor por esta institución. ¡Bienvenido a tu casa, ‘Chaveta’! Que esta nueva etapa esté llena de entrega, liderazgo y gloria para Huaral", concluyeron.

Es importante anunciar que luego de su paso por Universitario en 2022, Luis Chávez decidió ir a Unión Huaral, el club que lo resguardó cuando optó por salir debido a la falta de oportunidades. Ahora, en 2026, ha decidido regresar para aportar su experiencia.

Luis Chávez jugó en Universitario.

¿Cómo le fue a Luis Chávez en Universitario?

En la temporada 2019, Chávez, quien es por naturaleza defensor, confirmó su llegada a la reserva de Universitario de Deportes y un año después, en 2020, disputó solo 1 encuentro con el primer equipo en el Torneo Clausura de la Liga 1. Tras la falta de oportunidades, decidió fichar por Unión Huaral, luego en Bentín Tacna y Juventud Santo Domingo.