¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Wanka y dónde ver partido por Liga Peruana de Vóley?

Por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley, Universitario enfrentará a Deportivo Wanka en el Polideportivo Lucha Fuentes. Este emocionante compromiso es clave para las 'Pumas'. Si logran el triunfo, serán líderes de la primera fase del campeonato.

¿Cuándo juega Universitario vs. Deportivo Wanka?

El partido entre Universitario contra Deportivo Wanka se realizará este sábado 3 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Wanka por Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Universitario contra Deportivo Wanka Vóley está pactado para iniciar a las 7:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador.

Venezuela y Bolivia: 8:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs. Deportivo Wanka vóley?

La transmisión del partido entre Universitario contra Deportivo Wanka estará a cargo de Latina (canal 2). También puedes ver el partidazo de vóley por streaming vía la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley y la página web de la Federación Peruana de Vóley.

Universitario vs. Deportivo Wanka Vóley: entradas

Las entradas para la Liga Peruana de Vóley están disponibles por Joinnus.

Norte: 25 soles

Sur: 25 soles

Oriente: 35 soles

Occidente: 45 soles

General: 20 soles

Universitario vs. Deportivo Wanka Vóley: Apuestas

Casa de Apuesta Universitario Deportivo Wanka Betsson 1.01 7.00 1xBet 1.01 9.70 DoradoBet 1.01 9.00

Universitario vs. Deportivo Wanka: historial

Universitario se midió contra Deportivo Wanka en dos ocasiones. En ambos partidos, la 'U' salió victorioso. El primer compromiso se realizó el 12.01.25 y las 'Pumas' ganaron 3-0.

En el segundo duelo, que se desarrolló el 09.12.23, los cremas ganaron 3-1 a Wanka.