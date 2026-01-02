¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Wanka y dónde ver partido por Liga Peruana de Vóley?
Universitario enfrentará a Deportivo Wanka por la última fecha de la Liga Peruana de Vóley. Horarios y canales para ver el partido que tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes.
Por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley, Universitario enfrentará a Deportivo Wanka en el Polideportivo Lucha Fuentes. Este emocionante compromiso es clave para las 'Pumas'. Si logran el triunfo, serán líderes de la primera fase del campeonato.
¿Cuándo juega Universitario vs. Deportivo Wanka?
El partido entre Universitario contra Deportivo Wanka se realizará este sábado 3 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Wanka por Liga Peruana de Vóley?
El partido entre Universitario contra Deportivo Wanka Vóley está pactado para iniciar a las 7:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador.
- Venezuela y Bolivia: 8:00 p.m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9:00 p.m.
- México: 6:00 p.m.
¿Dónde ver Universitario vs. Deportivo Wanka vóley?
La transmisión del partido entre Universitario contra Deportivo Wanka estará a cargo de Latina (canal 2). También puedes ver el partidazo de vóley por streaming vía la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley y la página web de la Federación Peruana de Vóley.
Universitario vs. Deportivo Wanka Vóley: entradas
Las entradas para la Liga Peruana de Vóley están disponibles por Joinnus.
- Norte: 25 soles
- Sur: 25 soles
- Oriente: 35 soles
- Occidente: 45 soles
- General: 20 soles
Universitario vs. Deportivo Wanka Vóley: Apuestas
|Casa de Apuesta
|Universitario
|Deportivo Wanka
|Betsson
|1.01
|7.00
|1xBet
|1.01
|9.70
|DoradoBet
|1.01
|9.00
Universitario vs. Deportivo Wanka: historial
Universitario se midió contra Deportivo Wanka en dos ocasiones. En ambos partidos, la 'U' salió victorioso. El primer compromiso se realizó el 12.01.25 y las 'Pumas' ganaron 3-0.
En el segundo duelo, que se desarrolló el 09.12.23, los cremas ganaron 3-1 a Wanka.
