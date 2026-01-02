0

¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Wanka y dónde ver partido por Liga Peruana de Vóley?

Universitario enfrentará a Deportivo Wanka por la última fecha de la Liga Peruana de Vóley. Horarios y canales para ver el partido que tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes.

    Jesús Yupanqui
    Hora y canal para ver en vivo el partido Universitario vs. Deportivo Wanka por Liga Peruana de Vóley.
    Hora y canal para ver en vivo el partido Universitario vs. Deportivo Wanka por Liga Peruana de Vóley. | Universitario y Wanka | FOTO: Composición Líbero
    Por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley, Universitario enfrentará a Deportivo Wanka en el Polideportivo Lucha Fuentes. Este emocionante compromiso es clave para las 'Pumas'. Si logran el triunfo, serán líderes de la primera fase del campeonato.

    Liga Peruana de Vóley jugarán la fecha 11.

    ¿Cuándo juega Universitario vs. Deportivo Wanka?

    El partido entre Universitario contra Deportivo Wanka se realizará este sábado 3 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

    ¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Wanka por Liga Peruana de Vóley?

    El partido entre Universitario contra Deportivo Wanka Vóley está pactado para iniciar a las 7:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador.

    • Venezuela y Bolivia: 8:00 p.m.
    • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9:00 p.m.
    • México: 6:00 p.m.

    ¿Dónde ver Universitario vs. Deportivo Wanka vóley?

    La transmisión del partido entre Universitario contra Deportivo Wanka estará a cargo de Latina (canal 2). También puedes ver el partidazo de vóley por streaming vía la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley y la página web de la Federación Peruana de Vóley.

    Universitario vs. Deportivo Wanka Vóley: entradas

    Las entradas para la Liga Peruana de Vóley están disponibles por Joinnus.

    • Norte: 25 soles
    • Sur: 25 soles
    • Oriente: 35 soles
    • Occidente: 45 soles
    • General: 20 soles

    Universitario vs. Deportivo Wanka Vóley: Apuestas

    Casa de ApuestaUniversitarioDeportivo Wanka
    Betsson1.017.00
    1xBet1.019.70
    DoradoBet1.019.00

    Universitario vs. Deportivo Wanka: historial

    Universitario se midió contra Deportivo Wanka en dos ocasiones. En ambos partidos, la 'U' salió victorioso. El primer compromiso se realizó el 12.01.25 y las 'Pumas' ganaron 3-0.

    En el segundo duelo, que se desarrolló el 09.12.23, los cremas ganaron 3-1 a Wanka.

    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

