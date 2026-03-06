Falleció mítico periodista deportivo tras perder su lucha contra el cáncer

Día triste para el periodismo deportivo tras darse a conocer el fallecimiento de un querido y mítico locutor el pasado jueves 5 de marzo. La noticia fue confirmada por sus dos hijos a través de redes sociales, y su entorno cercano y seguidores han comenzado a despedirlo en diversas plataformas.

Se trata de Sergio Gallardo, quien falleció a los 74 años tras perder su lucha contra el cáncer. Fue un pilar indiscutible en la locución, el periodismo deportivo y la cultura radial, dejando una huella imborrable en sus seguidores, quienes lo recordarán por su programa 1900 Ayer en Radio Laser 92.9.

En este sentido, las instituciones donde Gallardo trabajó expresaron su dolor por esta pérdida. El mencionado canal emitió un sentido comunicado. “Hoy no es fácil hablar porque cuando se apaga una voz grande, no se apaga solo un micrófono: se apaga un pedacito de historia... Sergio era de esos nombres que uno menciona y la gente responde con una sonrisa... que su voz no se quede en silencio: que se quede en memoria”, escribió Radio Láser 92.9.

¿Quién fue Sergio Gallardo?

Sergio Gallardo nació el 30 de junio de 1952 en Ciudad de Guatemala, pero fue en El Salvador donde desarrolló gran parte de su carrera profesional. Con el tiempo adoptó el país como su hogar y se convirtió en una destacada figura del periodismo deportivo.

A lo largo de su trayectoria, participó en múltiples proyectos de radio y televisión, convirtiéndose en una voz reconocida para varias generaciones de salvadoreños, especialmente entre los seguidores del fútbol.

Falleció Sergio Gallardo. Foto: Noticias 4Visión

¿De qué falleció Sergio Gallardo?

En sus últimos años, el comunicador enfrentó problemas de salud tras ser diagnosticado con un cáncer agresivo. Durante ese periodo, familiares, amigos y seguidores le brindaron apoyo y acompañamiento. Tras confirmarse su fallecimiento, su familia compartió un mensaje agradeciendo las muestras de solidaridad recibidas.

“En nombre de nuestro papá y de nuestra familia, les queremos dar las gracias por acompañarnos durante todo este proceso, por su constante apoyo, muestras de cariño, su ayuda y oraciones. Nuestro papá ya descansa en paz” , fueron las palabras de Sergio y Sebastián Gallardo Bruni, hijos del periodista.