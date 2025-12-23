0

Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora jugará en Segunda el 2026: "Bienvenido"

Universitario no contó más con este importante futbolista y club peruano de la Liga 2 sorprendió al anunciar su firma para la temporada 2026.

Erickson Acuña
Exfutbolista de Universitario jugará en la Liga 2.
Exfutbolista de Universitario jugará en la Liga 2. | GLR
El fútbol peruano se terminó y los diferentes clubes comenzaron a priorizar el mercado de pases del 2026, por lo que las renovaciones, fichajes y salidas iniciaron. En ese contexto, el nombre de un futbolista que formó parte de Universitario fue anunciado en un club de segunda división.

Universitario de Deportes tiene a su primer refuerzo del 2026.

Los equipos son conscientes que para lograr las metas necesitan de importantes elementos en el terreno de juego, por ello, recurrieron a este jugador para que sea parte de sus filas en busca de alcanzar el ascenso a la máxima categoría y enfrentar a los equipos de la Liga 1.

Club de la Liga 2 anunció a exfutbolista de Universitario

¡Bienvenido Nelinho Quina al equipo del pueblo loretano! Se sumará al plantel del vendaval de la selva, durante la temporada 2026, en Liga 2. La moto aportará su experiencia tras su paso por Universitario de Deportes, Sporting Cristal, FBC Melgar, Cusco, Carlos Manucci, entre otros. ¡Sí, sí, sí  arriba CNI!”, anunció el club en sus redes sociales

De acuerdo al video compartido, el futbolista de 38 años prometió que aportará su amplia experiencia en el equipo, tras haber defendido las camisetas de Universitario de Deportes, Sporting Cristal, FBC Melgar, Cusco FC y Carlos A. Mannucci, entre otros equipos del campeonato profesional.

Como se recuerda, la ‘Moto’ fue parte de la ‘U’ entre las temporadas 2019 y 2022, siendo un elemento importante en la defensa crema, pero no pudo alcanzar el título nacional.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

