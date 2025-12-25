Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora puede volver al club crema el 2026

Universitario de Deportes ha fichado a distintos talentos para su equipo de reserva, pero que por falta de oportunidades en la primera plantilla no lograron debutar en la liga profesional. Ese es el caso de Piero Magallanes, futbolista que jugó en las juveniles del cuadro merengue y salió del club sin un logro destacado. Sin embargo, han pasado las temporadas y ahora es un jugador con gran proyección, por lo que desde la tienda crema lo han visto con buenos ojos para ficharlo.

Universitario se interesa en jugador que dejó ir y hoy destaca en su club y selección peruana

Tavo Serpa, comunicador que maneja información de Universitario, anunció a través de sus redes sociales que el equipo de Ate tiene como una de sus opciones de fichaje a Piero Magallanes.

"Piero Magallanes es una de las opciones nacionales en carpeta que analiza Universitario", se puede leer en la cuenta X (antes Twitter) del periodista especializado en el club crema.

Magallanes, quien ha sido mencionado en los últimos días por todos los medios de televisión debido a su golazo contra la selección de Bolivia en su destacado debut con la Bicolor organizado por SAFAP, es ahora un objetivo de su antiguo club.

Golazo de Piero Magallanes con la selección peruana

El volante y extremo derecho de 24 años tuvo un paso por Universitario de Deportes, donde en 2019 se probó en la reserva y logró convencer al comando técnico de Juan Pajuelo para que continuara vistiendo la camiseta del equipo juvenil.

No obstante, esta gran oportunidad no se materializó, ya que en 2022 fue transferido a Unión Huaral sin haber debutado profesionalmente y con solo 3 goles en su historial.

Sin embargo, el futbolista continuó esforzándose y en la actualidad es uno de los jugadores más destacados de Sport Huancayo, equipo que ya le renovó el contrato hasta el 2027. Además, fue convocado por Gerardo Ameli a la selección peruana.

Todo esto ha hecho que Universitario tome acciones sobre la mesa y tenga en carpeta a Piero Magallanes, pues con su edad y gran proyección puede ser un gran fichaje de cara a la Liga 1 2026 con miras al tetracampeonato nacional.